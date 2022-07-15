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南投4死案嫌犯 遭爆失業3年多「走不出來」

台灣新聞組／南投15日電
康建生物科技公司４死命案，警方連夜調查，凌晨被害人遺體才運往南投殯儀館。(記者黃仲裕／攝影)
康建生物科技公司４死命案，警方連夜調查，凌晨被害人遺體才運往南投殯儀館。(記者黃仲裕／攝影)

南投縣康建生技公司槍擊命案，警方連夜搜尋兇嫌下落。康建員工指稱，嫌犯疑似為李姓前員工，目前下落不明。鄰居爆料，李姓男子性格偏激，常為小事與人衝突、嗆聲，3年前失業後「一直走不出來」，報復心極強，才會在事隔多年後報復。

據了解，李姓男子2012年至2013年在康建公司擔任生產課課員，後來轉調園藝課，與洪姓女課長對操作機器發生口角，心懷恨意，2014年在公司尾牙揚言「過年後就會有一場好戲可看」。

農曆春節後，洪姓課長在康建公司外，被一名身高約180公分，身穿連身帽T、戴口罩男子，手持鐵棍猛打頭部和身體多處，還邊喊「我要讓妳死！」、「打死妳！」洪女奮力逃離，被路人送醫院急救，控告李男涉嫌行兇。

李男被依殺人未遂罪嫌移送偵辦，檢方指他對洪女「欲置於死地而後快之」，在法官調查時李男提出人在台中打電話的通聯記錄，加上洪女也無法明確指認面貌、車牌號碼，法官最後判決無罪定讞。

槍擊案發生後，員工監視器畫面，發現兇嫌身影「很熟悉」。這次5名被害人，包括負責人賴敏男、劉姓課長、和張姓會計主任，都在殺人未遂案中作證李男有殺人動機，更讓員工懷疑兇手就是李姓男子。

李姓男子就住在康建生物科技附近，案發後警方上門尋訪，發現他行蹤不明。鄰居爆料，李姓男子當年從康建離職後，又曾擔任高速公路清潔人員，負責國道邊坡雜草清除，需要很好體力，待遇也不錯，但後來又和同事爭吵離職，已經失業3年多，李的個性偏激一直「走不出來」，才會在多年後報復賴敏男等人，但他身背4條人命，擔心他會不想拖累家人而尋短。

康建生物科技公司４死命案，警方連夜調查，凌晨被害人遺體才運往南投殯儀館。(記者黃...
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