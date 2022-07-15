台灣首府大學8月起停招 學生批一刀斬

教育部拍板，確定台灣首府大學將於111學年起全面停招。(本報資料照片)

位於台南的台灣首府大學今年五月宣布先停招、再停辦，引起師生譁然。教育部 證實，台首大董事會未於期限內捐資，經實地查核後，認定學校已無法維持教育品質，依私校法命學校一一一學年起，也就是今年八月起全面停招，若學生希望安置到其他學校，將給予協助。

不過昨停招消息一出，不少學生直言「錯愕」，還有學生表示，才剛錄取研究所，到底要怎麼「被安置」。台首大主秘戴文雄則說，出現這種不得已狀況，一定會全力善後，配合安置學生；他拍胸脯「辦學是良心事業，即使狀況這麼艱困，也不會隨隨便便打發」。

受到少子化衝擊，台首大今年五月底時被教育部列為專案輔導學校。教育部表示，由於台首大財務持續惡化，董事會也未依要求籌措二千萬挹注學校，日前到校查訪，該校確實已無法維持教學品質、也難與教職員工生妥善溝通，於徵詢私校諮詢會意見後，令台首大於一一一學年度起停招。

教育部表示，台首大目前仍有專任教師五十七人、編制內職員十二人，將依照私校退場條例保障權益。學校需於七月底前辦理分發說明會，有意願接受分發安置的學生需自行將自願表回傳教育部。

台首大學生自救會長、幼教研究所研究生陳建良則表示，日前得知學校停招衝擊甚大，更對教育部「一刀斬」全面停招感到錯愕。

陳建良談到，近日校方不斷暗示學生想轉學要盡快，否則屆時學校人數愈來愈少，就學風氣也會丕變，但學生並非想接受安置都能如願，台首大目前仍有約四百位學生，部分學生因家境清寒，只能依賴公車到校，若接受安置轉學到更遠的學校，勢必造成更多負擔。也有研究生提到，休閒、幼教兩個研究所，一一一學年招到卅三個學生，質疑研究所到底要怎麼轉學。

全國私校工會理事長尤榮輝則認為，台首大財務欠佳已列入預警學校，卻遲未列入專案輔導學校，可見預警制度有問題；再者，校方停招草案還未提教育部，教育部就急著宣布停招，形同「硬著陸」解套，為私校退場留下壞榜樣。