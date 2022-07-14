台灣清大成功湖放水 驚見神秘大小坑洞 還有校園傳說

國立清華大學為整治校內成功湖，近月開始放水打撈魚隻，湖底景貌也逐步現形，校方今天在臉書發文貼出多張湖底照片，驚現大小不一的坑洞，原來是吳郭魚巢穴。(取材自清大臉書)

台灣國立清華大學為整治校內成功湖，近月開始放水打撈魚隻，湖底景貌也逐步現形。校方今天在臉書 發文貼出多張湖底照片，驚現大小不一的坑洞，並解密「坑洞是吳郭魚巢穴」。不少學生看了都驚奇，紛直呼「密集恐懼症發作」、「學餐可以加菜了！」

清大在臉書貼文指出，成功湖為了撈魚努力排乾水，原本以為湖底黑影是樹或建物的影子，但隨著水面下降、水波散去，越來越多的黑洞浮現，才發現原來黑影是來自湖底；究竟那麼多坑洞從何而來？其實就是成功湖裡常駐居民「吳郭魚」造出的奇景。

校方說明坑洞是吳郭魚的巢穴，因吳郭魚繁殖能力強、生長快速，公魚習性會挖掘巢穴讓雌魚產卵，由親魚保護後代，直至幼魚可自由生活才離開，也就是說每個坑洞都蘊含吳郭魚的親子 之情。撈魚時發現吳郭魚真的是數以千計，也難怪洞那麼多了。

國立清華大學為整治校內成功湖，近月開始放水打撈魚隻，湖底景貌也逐步現形，校方今天在臉書發文貼出多張湖底照片，驚現大小不一的坑洞，原來是吳郭魚巢穴。(取材自清大臉書)

清大校方也在官方臉書貼出多張湖底坑洞照，尤其水漸漸排乾後，放眼望去，成功湖底滿布吳郭魚巢穴，奇景引來不少學生、網友留言。有人留言笑稱「史稱成功湖大屠殺」，還有人嚇壞「原來以前跳湖是踩到吳郭魚巢穴囉？臭味洗一個禮拜才消失。」

清大替成功湖放水撈魚，日前共撈出超過1公噸的魚，種類包含吳郭魚、大頭鰱、錦鯉、白鰱等，湖邊還撈出了一輛老舊腳踏車，也讓學生想起一段校園傳說，指一名高老師因曾當了動機系三分之二的學生，有學生氣憤下將高老師的腳踏車扔進湖裡。

國立清華大學為整治校內成功湖，近月還打撈到一輛腳踏車，讓學生聯想到清大一段校園傳說。(取材自清大臉書)

校方也在臉書談起這段校園傳說，表示向高老師求證，她表示老舊腳踏車已經報廢，也從沒教過動機系的微積分，因為動機系的微積分是3學分的，她一向教的都是4學分的微積分。學校小編也搞笑分享，「事實證明，校園傳說還是維持傳說比較有趣。」