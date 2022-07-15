論文門風暴 管中閔駁傳言：台大不會不敢審

林智堅論文案 台大校長候選人怎麼說？ 製表╱馮靖惠

民進黨 桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文遭控涉嫌抄襲，台大已展開調查。目前台大正在進行新校長遴選作業，對於這起重創台大聲譽更攸關台灣學術發展的論文案，記者逐一詢問九位台大校長候選人態度，其中八人做出回應，一人暫不願表態。多數候選人均表示，學術誠信是台大的核心價值，此事無關政治黨派，應以學術倫理規範及標準處理。

民進黨前立委郭正亮前天爆料，台大稱會在兩個月內答覆，但至今還找不到審查委員。對此，台大校長管中閔嚴正駁斥，審定委員會已經組成，台大絕對不會「不能審」或「不敢審」。

管中閔表示，沒有人告訴過他組成審定委員會上有任何困難，而且，審定委員會也已經組成。不過，審定委員會的組成是屬於社科院的權責，校方也不會過問，他身為校長，只是希望社科院能夠定時跟他回報進度。

管中閔更重話批有些名嘴「不要拿自己的心態來猜台大老師的風骨」，面對研究倫理如此重大的學術案件，台大怎麼會不能審或不敢審？對是否在尋找審定委員時碰壁，台大社科院院長蘇宏達說：「這真的不好說，這件事太敏感了！」

台大校長遴選委員會日前公布校長候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大前學務長陳聰富、台大電機資訊學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫中心分院院長楊志新共九人。

葉丙成說，若未來擔任校長，校內發生學倫事件，他認為自己必須保持超然立場外，也要替學倫調查委員會排除所有的外在干預，務必讓調查委員會的教授可以嚴謹、公正、客觀地調查事件相關的責任與處置。

張耀文說，秉持正直誠信和追求真理的核心價值，堅守校務行政的程序正義，以獲得社會的信任，承擔高教領航角色。台大不僅是台大人的台大，更是台灣和世界的重要資產，大家一起來守護。

郭大維說，堅守學術倫理本是學術自由的基本要求，相信台大學術倫理與相關審定委員會會做最適當的處理。陳聰富說，當事人的身分不應是本案應考慮的因素，以貫徹調查程序與結果的公正性。

李百祺說，學術誠信是台大最重要的學術立基與核心價值，必須全力維護。楊志新相信校方會作出公正、公開、正確的回應。陳文章說，校方已組成審定委員會處理，有結論後，即會對外公布調查結果。

黃慕萱說，對學倫的堅持是所有學者和研究人員本分，相信審定委員會一定會公正處理。九人中唯一沒有表態的是台大醫院雲林分院院長黃瑞仁。