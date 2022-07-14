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朱立倫赴日參加安倍國葬？黃介正：國民黨不會缺席

記者劉宛琳／台北14日電
國民黨主席朱立倫11日前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨主席朱立倫11日前往日本台灣交流協會悼念日本前首相安倍晉三。（記者蘇健忠／攝影）

副總統賴清德日前赴日弔唁日本前首相安倍晉三，國民黨未來是否會派人赴日致意引發關注。目前正在美國進行政黨外交的國民黨國際部主任黃介正證實，若日本有舉辦安倍國葬，國民黨一定會派人參加，不會缺席。但是否由主席朱立倫親自赴日，目前尚未確定。

日本首相岸田文雄日前表示，傾向在8月以國葬的方式，追悼安倍晉三，不過安倍遺孀安倍昭惠婉拒國葬。（日本規定只有現任首相去世後才可有國葬禮遇）。現在傳出，日本政府有可能改為「國民葬」，但目前尚未做出具體決定。

朱立倫周二受訪時被問到未來是否會派人赴日致意，他表示，自己已代表國民黨到日台交流協會表達致意與哀悼，「如果未來有辦公開性的活動，國民黨也一定會有人到日本參與、致哀」。據了解，無論最後是由朱立倫或派特使赴日弔唁，國民黨立委陳以信都會隨行，也會安排訪日行程。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，國際部原來就有安排主席訪日計劃，但是時間未定，需配合選戰節奏與疫情情況。安倍晉三前首相是否舉辦國葬日本政府尚未決定，若未來有要舉辦，國民黨再討論決定出席人選代表。

國民黨 日本 安倍

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