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「5分鐘等了12年」台灣金門大橋10月通車

記者侯俐安／台北14日電
交通部高公局長趙興華說明「金門大橋計畫執行情形」。（記者侯俐安／攝影）
交通部高公局長趙興華說明「金門大橋計畫執行情形」。（記者侯俐安／攝影）

交通部今天在行政院會報告「金門大橋計畫執行情形」，目前計畫總進度達到98.57％，主橋工程進度已逾97%。交通部表示，全案預計今年7月22日可完成全橋合龍，預計10月中旬通車。

金門大橋為國內第一座大規模跨海大橋，地處金門本島及烈嶼之間，全長約5.4公里，其中約4.77公里位於海上，以百年大橋年限設計。

行政院長蘇貞昌表示，連接大小金門的跨海大橋，已經來到最後完工階段，預計十月可以通車。他說，特別恭喜金門鄉親多年期盼，為了這短短5分鐘，花了12年時間、投入近百億預算，可見蔡總統對全體國人同胞，對金門建設的支持，守住金門、就是守住國家。

交通部高公局長趙興華說明，為落實政府照顧離島居民政策，順利執行金門大橋建設計畫，由本部指派專業工程機關高速公路局協助金門縣政府辦理本計畫。

趙興華說明，金門大橋完成後將經由穩定陸運運輸，串聯大、小金門主要公路系統，將大、小金門聯結成一完整區域，並可帶動地方整體繁榮進步及促進觀光產業，為我國近年重要的大型公共建設。

趙興華表示，金門大橋工址位於水深23公尺之金門水道，每日潮差最大6公尺及強勁海流每秒1.4公尺，東北季風盛行時平均風速高達8級、瞬間陣風10級，夏季則盛行西南湧浪，低溫、強風大浪，增添大橋施工之艱辛及對施工人員體力嚴酷考驗，而海底堅硬花崗岩地質及傾斜岩盤，使海中基樁鑽掘過程容易造成坍孔、鑽頭磨損嚴重及鑽桿損壞，沈潛於海中的鋼箱圍堰，則日夜受最大5000噸浮力及海浪反覆衝擊。

趙興華表示，主橋高粱穗心橋墩造型多變及上構預鑄節塊於40公尺高空精密接合等也是金門大橋工程的挑戰，面對金門大橋種種技術挑戰及艱難，施工團隊皆以堅定信心積極應對也逐步解決各項問題，整個大橋工程進入最後階段，氣勢宏偉壯觀。

交通部表示，金門大橋已邁向完工通車階段，目前工地仍在積極趕工，交通部將持續要求施工團隊人員秉持工安第一，品質至上的原則，如期如質達成完工通車目標。

金門大橋 觀光 預算

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