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畸戀11歲女童 67歲阿伯陪回家 上下其手還傳訊示愛

記者楊湛華／桃園14日電
桃園市夏男愛慕國小女童，陪她放學回家，卻對她上下其手，被依妨害性自主罪判刑。此為示意圖。(Ingimage)
桃園市夏男愛慕國小女童，陪她放學回家，卻對她上下其手，被依妨害性自主罪判刑。此為示意圖。(Ingimage)

桃園市67歲夏姓男子愛慕11歲女童，半年間多次陪她放學走回家，不僅傳訊告白，還兩度當街摟抱，又將她帶回住處房間，撫摸私密部位得逞，遭警方意外查獲；法院痛斥他為滿足一己私欲，影響女童身心發展，依妨害性自主罪、性騷擾防治法判有期徒刑6月、拘役60天。可上訴。

檢警調查，夏男因故結識楊梅區一名就讀小學5年級女童，去年2月至10月間數次等候她放學，再陪她走回家，但兩度按耐不住愛慕之意，突然伸手摟抱女童後再鬆手；女童莫名其妙，反應不及，並未意識到遭性騷擾。

夏男食髓知味，去年10月17日中午趁女童放學後，將她帶回自己住處房間內獨處，先後撫摸女童胸部及下體得逞。

事發後女童一直沒報案，直到楊梅警方偵辦其他案件調閱監視器時，意外發現夏男和女童在街上親暱併行，並循線找到當事女童後，案情才曝光。

女童對夏男行徑歷歷在目，不僅清楚畫出案發現場位置圖，還亮出夏男表白訊息，看得員警咋舌，立刻著手偵辦，而夏到案後也坦承不諱。

法院審酌，夏男明知女童年幼，性智識及自主能力均未成熟，竟為滿足一己私欲，做出猥褻行為，影響她身、心正常發展，實屬不該，且迄未達成和解，考量他坦承犯案、有悔意，依妨害性自主罪、性騷擾防治法判有期徒刑6月、拘役60天。全案可上訴。

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