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健保部分負擔 因選戰凍漲？私立醫療院所協會促8月實施

記者沈能元／台北14日電
原定5月15日上路的健保部分負擔，疑因年底選舉胎死腹中，醫院團體發函要求衛福部8月上路。(記者季相儒／攝影)
原定5月15日上路的健保部分負擔，疑因年底選舉胎死腹中，醫院團體發函要求衛福部8月上路。(記者季相儒／攝影)

衛福部長陳時中確定參選台北市長，但攸關健保永續經營的部分負擔調整方案，卻可能因年底選舉胎死腹中。為促進健保正常營運及使用者付費原則，台灣私立醫療院所協會本周發函給衛福部，希望陳時中能盡快宣布8月起正式實施部分負擔調整。衛福部健保署長李伯璋昨受訪也說，「好的政策應要堅持」。

調漲部分負擔原定5月15日上路，但Omicron疫情爆發，為減輕民眾及醫療院所負擔，衛福部5月12日撤銷實施公文。陳時中日前被問及部分負擔調漲何時上路，卻說「目前沒考慮」。

前衛生署長楊志良說，調漲健保費、部分負擔屬於高度政治議題，以往調漲時都選在非選舉年；受年底選舉影響，他認為蔡政府應不會實施部分負擔新制，為了選戰寧可拖一下。

「若部分負擔，今年沒有實施，相當可惜。」私立醫療院所協會常務理事、新光醫院副院長洪子仁說，部分負擔調漲是為健保永續經營，落實使用者付費精神，相關討論已逾兩年，經各團體協調最後達成共識，行政院長蘇貞昌也支持。

洪子仁說，部分負擔若上路，可挹注健保財務近100億元（台幣，下同，約美3.35億元），雖與健保總額8000億元相比，屬杯水車薪，但在落實使用者付費精神，可減少許多不必要的醫療檢查及藥費支出；若今年未能實施，年底健保安全準備金將低於一個月，明年恐會調漲健保費率，全民又要多付保費。

消基會董事胡峰賓說，「用過往相同的一鍋飯，已餵不飽所有的人」，政府應面對、認清事實，讓此新制盡快上路。台灣病友聯盟理事長吳鴻來也說，健保費率調整應常態化、「該調就調」，避免大選年、行政院長換人不能漲等非理性因素，影響健保財務穩定性。

李伯璋說，現在隨緣、平常心，「這不是他可決定」，但好的政策應要堅持，部分負擔採使用者付費，讓民眾更重視醫療的合理性，可減少醫療院所不實申報，以及刷健保卡換贈品等陋習。

調整案就差最後一哩路，蔡政府卻因年底選舉的「政治考量」，讓此案胎死腹中。熟悉健保的專家說，調漲部分負擔是「政府應該做的事，就要認真做」，不應顧及選票而危及健保體系。

2020年9月，陳時中被問及參選台北市長意願時說，身上背著防疫、食安、健保三支箭，不知能否安然度過。如今陳時中確定參選台北市長，但疫情趨緩、福食通關，僅剩健保部分負擔這支箭。

陳時中能否華麗轉身，是否有擔當以宏觀角度看待健保政策，盡速公布上路時程，台北市選民都在看。

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