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新竹輪胎行火災 犯嫌認了燒死8親人 出院即收押

記者王駿杰／新竹14日電
新竹惡火釀八死，主嫌陳彥翔昨出院，初步坦承縱火，移送後收押。(圖／民眾提供)
新竹惡火釀八死，主嫌陳彥翔昨出院，初步坦承縱火，移送後收押。(圖／民眾提供)

新竹市東大路正義輪胎行上月15日大火造成8人葬身火窟，涉嫌縱火的輪胎行老闆二兒子陳彥翔在加護病房28天後昨天出院，他坦承縱火，被依殺人、縱火罪嫌移送，檢察官以陳涉犯重罪，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

陳彥翔當時因吸入有毒濃煙和熱氣，氣管灼傷，全身15%燒燙傷，一度在加護病房插管治療無法言語，歷經多次清創治療，昨天才出院；警方派大批警力戒護，帶回警局製作筆錄。移送地檢署時，陳低頭不語。

據了解，陳彥翔坦承犯行，稱當天和父親因金錢糾紛吵得不可開交，憤怒下出門買600元的92無鉛汽油回家，原本只是想燒機車嚇嚇父親，不料用火點燃衛生紙往地上一丟，瞬間引發火勢，屋子陷入火海。

檢方認為，陳彥翔涉犯刑法放火罪、殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，新竹地方法院裁准。

陳彥翔上月15日與父母因金錢問題口角，在輪胎行當父親面潑油縱火；父子倆一度想滅火救人，但機車燃燒產生濃煙阻斷通路，只能眼睜睜看住處陷入火海。大火數分鐘燒穿一樓木質裝潢天花板，陳彥翔母親、妹妹、妻子及三名3到7歲兒女、大嫂及1歲姪女等八人葬身火窟。

陳彥翔呆坐現場當場被捕，向警方點頭認罪，卻稱因在氣頭上才去買汽油，原本只想嚇嚇父親，不料引發大火，嘗試救人卻因火勢太大束手無策，自己也被燒傷。

縱火 檢察官

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