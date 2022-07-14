全台逾52萬人囤房 年增2.4萬 1659人持有逾10戶

全台逾52萬人持有非自住住家用房屋，比去年增加約2萬4000人，以持有1戶、2戶非自住房屋增加較多。(本報資料照片)

財政部 昨日公布最新「囤房」情形，今年全國有超過52萬人持有非自住住家房屋，比去年增加2.4萬人，主要是持有一戶、二戶非自住房屋者增加；持有10戶以上囤房大戶共1659人，比去年減少44人。

以縣市觀察，台南市是六都中，唯一囤房五戶以上人數呈現增加的直轄市。

財政部應立法院要求，自去年起定期公布全國非自住住家房屋稅籍個人歸戶、家戶歸戶統計，皆是統計至6月30日；另外也採縣市歸戶觀察各地區囤房情形，最新統計至去年底。

以個人歸戶看，全國共52萬5925人持有非自住住家用房屋，比去年成長2.4萬人。財政部表示，歷年房屋稅籍總件數呈現自然成長，持有非自住住家房屋總人數也成長，但觀察持有三戶以上的人數，則呈現減少。

統計指出，今年持有3戶以上者共3.7萬人，比去年減少640人；其中持有10戶以上大戶，今年共1659人，比去年減少44人。

整體而言，持有多戶非自住住家人數略減，持有一、二戶者增加，不過財政部官員表示，持有戶數變化具有多重因素，包括房市熱絡程度、財產傳承規畫等，持有原因也各不相同，仍待長期觀察。

若改以家戶歸戶，也就是將本人、配偶、未成年子女合併計算，全國有約49萬家戶持有非自住住家房屋，比去年近47萬戶成長約2萬戶；其中有2110戶持有10戶以上，比去年減少59戶，與個人歸戶呈現類似趨勢。

若觀察縣市歸戶，統計至去年底，新北有7.3萬人持有非自住住家，冠居全國，較前年增加1089人，而持有五戶以上者有1704人，則比前年減少67人；台中去年則有近6.4萬人囤房，比前年多1808人，持有五戶以上者有1546人，比前年減48人。

新北、台中也呈持有一戶非自住者增加、持有多戶者略減，與全國趨勢一致。

台北市去年近5.6萬人囤房，比前年少950人，是全國唯一囤房總人數減少縣市；而去年台南市近3.9萬人囤房，其中有457人持有5戶以上，比前年增加11人，是六都唯一持有5戶非自住住家人數呈現增加。

財政部這份統計是排除地下室、共有、營業、自住住家用（含公益出租）、部分自住非自住混用等情形。