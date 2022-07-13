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兩蔣日記二審 國史館再贏 高院判部分歸國有 可上訴

記者王宏舜、劉宛琳／台北13日電
兩蔣日記。(本報資料照片)
兩蔣日記。(本報資料照片)

前總統蔣中正、蔣經國留下日記、書信等文物，國史館對蔣家後人提起確認所有權之訴，台北地院判兩蔣總統任內文物屬國有，交國史館管理，非總統期間的232項文物歸蔣家共同繼承人所有。台灣高等法院昨駁回蔣家第4代蔣友梅上訴，仍可上訴。

國史館2015年對蔣家後代提確認「兩蔣日記」所有權訴訟，主張蔣方智怡和國史館簽協議書，約定將兩蔣文物所有權、保管權轉讓給國史館。

蔣友梅等辯稱，兩蔣日記等文物應為蔣家繼承人共有，蔣方智怡無權處分。

台北地院認定膠卷是蔣孝勇贈與蔣方智怡，蔣方智怡保管期間沒有其餘繼承人爭執所有權，膠卷屬於蔣方智怡所有；蔣方智怡已簽協議書同意膠卷歸國有，膠卷應由國史館管理。高院審理後維持一審見解，昨駁回蔣友梅上訴。

對於兩蔣日記相關訴訟案件，國民黨黨史館主任林家興表示，國民黨黨史館都尊重司法判決以及法律相關規定，對此沒有特別回應。

據中央社報導，判決指出前總統蔣中正於1962年間開始，逐年交付所製作的日記及其他總統府文件與史料給兒子、前總統蔣經國保管。蔣經國再將這些文物連同自己於1938至1979年所製作的日記轉交給兒子蔣孝勇保管，蔣孝勇將兩蔣文物掃描成微縮膠卷後，全數交給妻子蔣方智怡保管、處理。

國史館指出，蔣方智怡於2004年8月、2005年1月間先後與美國史丹佛大學簽訂保管契約，委託保管兩蔣文物及膠卷50年，並於2013年間與國史館簽立合作及權利轉讓協議書，約定將兩蔣文物所有權及保管權利義務轉讓給國史館。

此外，蔣家後人蔣蔡惠媚、蔣友松、蔣友蘭、蔣方智怡、蔣友柏、蔣友常、蔣友青也同時與國史館簽訂捐贈契約書，同意將兩蔣文物捐贈並交予國史館管理。

蔣家後人蔣友梅等被告主張，相關膠捲並未能證明已由蔣方智怡取得所有權。另兩蔣日記等文物應為蔣中正或蔣經國的繼承人所共有，蔣方智怡並無權處分兩蔣文物。

國史館原本對多名蔣家後人提告，一審台北地方法院於2020年6月宣判時，被告僅蔣友梅、蔣孝嚴、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、蔣萬安、陳忠人、丘如雪等7人。

一審法院審理後，認為兩蔣文物微縮膠卷曾為蔣方智怡所有，並將所有權移轉為國有，應由國史館管理。兩蔣任職總統期間之文物，依據文物管理條例規定應屬國有，而應由國史館管理。

不過，兩蔣非總統任期期間文物部分，北院認為，蔣中正的繼承人並非僅有蔣經國，蔣經國的繼承人亦非僅有蔣孝勇，蔣方智怡未取得單獨所有權，國史館也未因協議書取得所有權，這些文物並非國有，判決駁回。

蔣友梅不服兩蔣總統任內文物，屬國有由國史館管理，提起上訴；蔣萬安等人未提上訴已確定。

兩蔣日記的所有權歸誰，蔣友梅（右）及蔣方智怡曾對簿公堂。 (本報資料照片)
兩蔣日記的所有權歸誰，蔣友梅（右）及蔣方智怡曾對簿公堂。 (本報資料照片)

蔣經國 國民黨 高院

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