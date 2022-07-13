冷眼集／別自吹 務實才是不完美的完美

潛艦國造去年趕工製造船段，今年進度是要將不同形狀與大小體積各異的裝備安裝在船殼內部，然後再將船殼組合起來，完成整個船體。示意圖。(本報資料照片)

首艘國造潛艦預計明年下水，研發團隊預估戰力比現役領先10年，但劍龍級潛艦是1980年代末服役，代表只是1990年代末水平，自然引發各界質疑。事實上，國造武器的性能與經濟性，本就充滿先天不利因素。比起執政當局為了大內宣，將「自製」吹捧上天，誇大各式不切實際的成果，保守務實才是「不完美的完美」。

純就技術面來看，IDS原型艦的先進性的確不夠高，許多最新裝備都付之闕如。現實的問題卻是，不管是採購現貨潛艦，或引進成熟設計在台生產，我方多年來都無法獲得。各項工作從頭做起，必然性價比不佳；花了比人更多的錢，却未必能達到同樣效果。

IDS的進度與性能，若真能達到設計團隊所預期，其實已值肯定。何況潛艦的作戰模式，本就不是公開決鬥，而是埋伏突襲。靠著出其不意的優勢，即使潛艦性能實非頂尖，也不代表在戰場上不堪用，無法發揮刺客效果。

然而，戰場是實力考驗，對手不會因我方「已經盡力」就網開一面。IDS從無到有固然是成就，性能仍待進步也是事實。未來若投入量產，必須引進鋰電池、消音瓦等新科技，絕不能以原型艦水準為滿足。

蔡政府酷好「自主」、「國家隊」等話術，蔡總統本人更頻頻出席各式剪綵，充分收割宣傳效應。但我國基礎科技未必如人，本身市場規模有限、武器外銷幾乎不可能、引進技術裝備難度又高，自製產品性能幾乎注定遜人一籌。類似情況絕不僅IDS如此，只是其他項目不願承認現實，對外更加浮誇而已。

台灣身處地球村，對於國防乃至各項產業，應盡量融入全球產業供應鏈 ，與國外合製或授權生產等；自研自製應是不得已的最後手段，更不該把宣傳與虛榮，甚至對特定廠商的圖利，作為考量因素之首。政府扶持、吹捧的高端疫苗 ，引發敝帚自珍之議，能不能給台人更多啟發與警醒？