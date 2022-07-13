我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

冷眼集／別自吹 務實才是不完美的完美

記者 程嘉文
潛艦國造去年趕工製造船段，今年進度是要將不同形狀與大小體積各異的裝備安裝在船殼內部，然後再將船殼組合起來，完成整個船體。示意圖。(本報資料照片)
潛艦國造去年趕工製造船段，今年進度是要將不同形狀與大小體積各異的裝備安裝在船殼內部，然後再將船殼組合起來，完成整個船體。示意圖。(本報資料照片)

首艘國造潛艦預計明年下水，研發團隊預估戰力比現役領先10年，但劍龍級潛艦是1980年代末服役，代表只是1990年代末水平，自然引發各界質疑。事實上，國造武器的性能與經濟性，本就充滿先天不利因素。比起執政當局為了大內宣，將「自製」吹捧上天，誇大各式不切實際的成果，保守務實才是「不完美的完美」。

純就技術面來看，IDS原型艦的先進性的確不夠高，許多最新裝備都付之闕如。現實的問題卻是，不管是採購現貨潛艦，或引進成熟設計在台生產，我方多年來都無法獲得。各項工作從頭做起，必然性價比不佳；花了比人更多的錢，却未必能達到同樣效果。

IDS的進度與性能，若真能達到設計團隊所預期，其實已值肯定。何況潛艦的作戰模式，本就不是公開決鬥，而是埋伏突襲。靠著出其不意的優勢，即使潛艦性能實非頂尖，也不代表在戰場上不堪用，無法發揮刺客效果。

然而，戰場是實力考驗，對手不會因我方「已經盡力」就網開一面。IDS從無到有固然是成就，性能仍待進步也是事實。未來若投入量產，必須引進鋰電池、消音瓦等新科技，絕不能以原型艦水準為滿足。

蔡政府酷好「自主」、「國家隊」等話術，蔡總統本人更頻頻出席各式剪綵，充分收割宣傳效應。但我國基礎科技未必如人，本身市場規模有限、武器外銷幾乎不可能、引進技術裝備難度又高，自製產品性能幾乎注定遜人一籌。類似情況絕不僅IDS如此，只是其他項目不願承認現實，對外更加浮誇而已。

台灣身處地球村，對於國防乃至各項產業，應盡量融入全球產業供應鏈，與國外合製或授權生產等；自研自製應是不得已的最後手段，更不該把宣傳與虛榮，甚至對特定廠商的圖利，作為考量因素之首。政府扶持、吹捧的高端疫苗，引發敝帚自珍之議，能不能給台人更多啟發與警醒？

高端疫苗 供應鏈

上一則

第2例猴痘現蹤 男自美返台確診

下一則

陸禁令拖垮 台農產外銷重摔 上半年整體產值少40億

延伸閱讀

冷眼集／數位中介法管制亂象 就怕淪政治打擊工具

冷眼集／數位中介法管制亂象 就怕淪政治打擊工具
冷眼集／甩鍋新北 綠營敢迎回核能嗎

冷眼集／甩鍋新北 綠營敢迎回核能嗎
冷眼集／有種假訊息 叫「政府覺得你錯」

冷眼集／有種假訊息 叫「政府覺得你錯」
冷眼集／林智堅碩士論文一魚三吃 真作者是誰

冷眼集／林智堅碩士論文一魚三吃 真作者是誰

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程