台博館案 蔡炳坤氣倒？柯文哲、李永得互嗆

柯文哲說，蔡炳坤病倒前，曾多次忿忿不平說，台博館案已跟次長達共識，「不曉得李永得罵什麼？難道文化部長從來不跟次長開會？」（記者林麗玉／攝影）

台北市副市長蔡炳坤腦中風送醫，市長柯文哲 昨表示，蔡因國立台灣博物館土地問題，被文化部長李永得砲轟，且蔡曾說無法接受被栽贓、心情不好。李永得表示，誠心祝蔡炳坤早日康復，但台博館、空總土地問題是針對台北市府，請柯文哲要有擔當負全責，不要「東拖西拖」。

李永得前天針對國立台灣博物館土地歸屬北市府，文化部每年還須繳300萬(台幣，以下同)租金 「覺得不可思議」，昨再度質疑，無償撥用建築本體投影面積，未包含廣場，台博館將成孤島。對於台博館土地撥用問題，蔡炳坤前天大動作澄清，當晚餐敘時突然中風倒下緊急送醫。

北市聯醫仁愛院區副院長林志陵表示，蔡炳坤右側大腦大片出血併中線偏移，緊急做開顱手術 清除血塊及腦室引流，並植入腦壓監測器，手術時間達1.5小時，目前送入加護病房觀察，必須控制住腦壓、血壓，未來一周為關鍵觀察期。

柯文哲說，蔡炳坤是老師，也當過校長，是個古意人，受不了人家抹黑他；病倒前，曾多次忿忿不平說，台博館土地案已跟次長達共識，「不曉得李永得罵什麼？難道部長都不跟次長開會的嗎？」柯說，土地回饋都有國家制度，且根本還沒向市府申請無償撥用。

李永得回應，台博館的部分，按照文資法，土地和建物要合一使用，北市府要做就一次做到底，不要說只有移撥土地而已；空總部分，7.15公頃的土地如照台北市府規則，國家只能拿到不到2公頃的土地，會沒辦法建設一個國際級的藝文設施，另外，北市府用民間商業規則要求40%的土地回饋也不合理，「純粹就事論事」。

北市府發言人陳智菡表示，李永得批評想把「空軍總司令部舊址」推動改建為「台灣當代文化實驗場」，卻被市府「獅子大開口」，實情是要將「公設用地」變更為「商業使用之特專區」，按現行法令就是要回饋北市40%土地，這是全市一致的標準，更非台北市特例，請部長開砲前，應先了解台灣法律常識。

另外，台博館原為北市中正區公園用地，中央無償使用10年後，市議會要求應按照標準收費，北市府基於鼓勵歷史文化使用原則打6折收取，李永得仍不滿每年要繳300多萬租金。

陳智菡也秀出公告表示，5月11日在「台北市中正區都市計畫通盤檢討」公告，將台博館土地由「公園用地」變更為「保存區」。上周五，副市長蔡炳坤也與文化部次長蕭宗煌在「文化部與北市政府定期業務溝通平台會議」達成共識，因地目已變更，只要由台博館向北市府公燈處申請，市府會將土地無償撥用給文化部使用。