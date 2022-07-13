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一夕翻盤 國安基金啟動 首次萬點以上護盤

台灣新聞組／台北13日電
台股12日失守1萬4000點大關，國安基金再次召開臨時委員會，改口稱市場投資信心明顯不足，授權執行秘書啟動護盤任務，創歷來護盤指數點位最高紀錄。(本報資料照片)
台股12日失守1萬4000點大關，國安基金再次召開臨時委員會，改口稱市場投資信心明顯不足，授權執行秘書啟動護盤任務，創歷來護盤指數點位最高紀錄。(本報資料照片)

國安基金周一才召開例行會議，宣布暫不進場護盤後，未料一夕翻盤。

歐洲債務危機恐將再啟、俄羅斯恐全面斷氣、上海再現封城疑慮、美CPI或再攀高等4大利空籠罩，美元指數強漲，熱錢大舉出走，拖累國內股匯雙雙下殺，台股昨日開低走低，一度下探13928點波段新低，終場大跌389點收13950點，再創盤中與收盤新低。

加權指數昨天失守萬四大關，國安基金昨天再次召開臨時委員會，改口稱近日成交量萎縮，且外資持續賣超，市場投資信心明顯不足，國際政經情勢不確定因素仍多，授權執行秘書動用資金執行市場安定任務。此次是史上第8次授權啟動護盤，也是歷來護盤指數點位最高的一次。

國安基金前天例會宣布暫不進場後，昨天台股上演大逃殺、電金傳類股全倒，大盤指數終場大跌389.91點，收在13950.62點，創19個月新低，金管會下午5點多才喊話「未見非理性下跌」，國安基金傍晚近7點卻宣布啟動護盤。消息一出台指期夜盤立刻勁揚，一度大漲290點。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華強調，台股跌幅比鄰近國家深，且成交量近日萎縮，可看出市場恐慌，雖然台灣基本面仍穩健，但國際政經情勢不確定，昨天盤後召開國安基金臨時委員會，委員共識啟動護盤。

值得注意的是，國安基金周一才表示，並未發現資金大量、失序移動的現象，目前尚未達到進場條件，但昨又突然宣布授權啟動進場，市場質疑決策反覆已影響股市漲跌。

發動昨天臨時委員會議主要來自行政院高層，官方委員私下也有人持不同見解。為何才一天就又決定護盤？與會委員表示，關鍵因素在昨天股市跌太深了，超乎預期，基本面沒有看壞，今年以來台股跌幅也較國際股市深，顯示投資人信心不足。

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