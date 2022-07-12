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退休女校長聯手學生通靈 誘騙17人詐上億

記者林孟潔／台北12日電
新竹縣退休校長彭春蘭，假借通靈詐上億。(本報資料照片)
新竹縣退休校長彭春蘭，假借通靈詐上億。(本報資料照片)

新竹縣退休校長彭春蘭和學生林沛穎假借可以通靈、替人消災解厄，遊說出售假玉器、舉辦法會、過爐，詐騙17名被害人超過1億元，一審依詐欺取財罪判彭春蘭16年、林沛穎18年徒刑，二審改判彭春蘭13年、林沛穎15年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

彭春蘭在新竹各佛寺、宮廟、郊區或山區，主動接觸身心狀況不佳、家庭關係不良或有債務糾紛等脆弱對象，利用退休校長身分取得信任，再介紹謊稱有通靈能力的林沛穎給對方認識。

彭春蘭、林沛穎互相配合以宗教災厄、鬼神理論等遊說被害人花費巨額款項購買佛像、假玉器、木雕、舉辦消災解厄法會、過爐等，共詐得1億餘元。

其中，彭春蘭2019年介紹林沛穎認識罹患重度憂鬱症、長期住院治療的徐姓女子，除說服徐女購買有驅鬼避邪功效的產品，也讓徐女交出提款卡和密碼，讓林沛穎提領286萬餘元；林沛穎同年5月22日得知徐女住院，再多次私自提款120萬元侵占入己。

新竹地方法院一審依詐欺取財罪判彭春蘭16年、林沛穎18年徒刑；案件上訴，高院二審認為，彭春蘭、林沛穎利用被害人對宗教信仰、未知領域的崇敬，加上退休校長身分詐財，導致被害人四處借貸、親友疏離、家破人亡，惡性重大。

再者，彭春蘭、林沛穎在2010年曾被判刑確定，卻以類似手法更變本加厲詐騙17名被害人，時間長達4年，犯罪金額超過1億元，但審酌後兩人部分獲判無罪，施用詐術情節較一審認定有所減縮，依詐欺取財等14罪改判彭春蘭13年、林沛穎15年徒刑。

彭春蘭其中12罪二審已定讞，另2罪部分上訴第三審，最高法院駁回上訴，仍判彭春蘭應執行13年、林沛穎15年徒刑確定。

退休 詐欺 詐騙

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