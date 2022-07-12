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首例 保險員詐防疫險 還揪親友一起騙

記者林宛諭／彰化12日電
保險業務員梁姓男子偽造彰化縣衛生局隔離通知書，夥同另5名同事親友向2家保險公司詐領12萬、10萬不等確診理賠金被查獲。(圖：彰化地檢署提供)
保險業務員梁姓男子偽造彰化縣衛生局隔離通知書，夥同另5名同事親友向2家保險公司詐領12萬、10萬不等確診理賠金被查獲。(圖：彰化地檢署提供)

彰化縣查獲首例詐領防疫險確診理賠金！保險業務員梁姓男子偽造彰化縣衛生局隔離通知書，向2家保險公司詐領12萬確診理賠金，甚至與鐘姓同事吃好逗相報，為親友也詐領12萬、10萬不等理賠金，由於6人均沒有前科，彰化地檢署依詐欺等罪嫌將6人緩起訴，不過需向公庫支付20萬元到6萬元不等緩起訴處分金。

梁姓男子（37歲）是保險業務員，因熟知保險理賠程序，去年5月他以先前為客戶申請理賠時經手的彰化縣衛生局隔離通知書為範本，偽造自己的隔離通知書，再偽刻衛生局防疫專用章，向台灣產物保險公司申請防疫險的10萬確診理賠金，向國泰產物保險公司申請2萬元理賠金。

梁男後來又幫蔡姓友人申請到2家保險公司12萬元理賠金，為鐘姓同事申請到10萬元理賠金，鐘女還給梁男1萬「分紅」，鐘女與梁男也一起為鐘女之夫、鐘兄、兄嫂等3人各向台灣產物保險公司詐領10萬元理賠金，梁男從中分紅4萬、2萬元不等傭金。

去年12月梁男又要以相同手法為不知情的姐姐向台灣產物保險公司申請理賠時，被台灣產物保險公司台中分公司發現有異，即去函彰化縣衛生局查詢後，得知隔離通知書是偽造，而拒絕理賠，並函送彰化地檢署偵辦。

檢察官賴政安偵辦此詐領防疫險保險理賠金案，指揮彰化縣警察局刑警大隊成立專案小組調閱、比對相關資料，釐清犯嫌申請保險理賠過程，循線擴大偵辦後，查獲梁男等6名犯嫌，並於今日偵查終結。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，6人均坦承犯行，並已將詐領保險理賠金返還被害2家保險公司，且被害人均同意檢方對被告等予以緩起訴處分，經檢察官考量其犯後態度良好，且均無前科，所詐領金額非鉅，依詐欺、行使偽造公文書等罪嫌予以緩起訴處分，緩起訴期間均為1年，6人並應分別向公庫支付20萬元、10萬元、6萬元不等緩起訴處分金。

保險 防疫 檢察官

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