中研院解密 台灣史研究1/3是日記

「中央研究院出版品整合平台」已上線，彙整中研院數理科學、生命科學、人文及社會科學3大領域共16個研究單位，自1932年以來逾3000筆書目資訊，讓使用者如同置身線上書架之間。(圖：中研院提供)

1928年成立的中研院是台灣最高學術殿堂，擁有歷史悠久與豐富多元的研究。中研院昨宣布「中央研究院出版品整合平台」上線，彙整全院數理科學、生命科學、人文及社會科學3大領域共16個研究單位，成立90多年來逾3000筆書目資訊，讓使用者如同置身中研院線上圖書館 ，尋找自己期待的書籍，並能迅速掌握中研院研究成果與研究趨勢。

瀏覽此一網站，可看到許多有趣的歷史。如中研院出版的第一本書籍，是台大前校長傅斯年與主持河南 安陽殷墟發掘的考古學者李濟合撰、1932年出版的「東北史綱英文節略」。

為什麼要研究東北史？該書出版於918事變之後、蘆溝橋事變之前，明顯跟即將爆發的中日戰爭（8年抗戰）有關。日人當時已控制東北、對中國虎視眈眈，對東北史地的研究甚至超越中國。身為學術最高殿堂，中研院學者憂國憂民，擔心國人不知東北問題對中國未來命運的影響，因此出版此書，展現知識分子透過書本發揮影響力的使命感。

「中央研究院出版品整合平台」也設「從數據看出版」功能，以研究單位為例，搭配資訊圖表，透過數據佐證帶出出版特色。

如中研院台灣史研究所三分之一出版品與日記相關，原因在於研究人員1999年組成日記解讀班，定期解讀、校訂及註釋，並將累積成果轉為知識庫。

而中研院社會學研究所近三分之一出版品和「變遷」、「轉型」主題有關，包括了文化政治變遷、社會變遷、轉型中的經濟與社會等。近年已出版多本「台灣社會變遷」主題的出版品。