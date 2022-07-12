物價直直漲 通膨吃掉加薪 台實質薪資倒退

主計總處11日公布今年前5月的員工經常性薪資統計，雖然年增率創22年新高，但薪資成長幅度比不過物價上漲的速度，實質經常性薪資反倒出現負成長0.2%，呈現倒退。(記者余承翰／攝影)

物價直直漲，上班族薪資成長的幅度跟不上通膨攀升的速度，實質薪資持續倒退。行政院主計總處昨天公布受僱員工薪資調查統計結果，今年1至5月全體員工經常性薪資年增率儘管創下22年新高，但扣除物價漲幅後，實質經常性薪資只有4萬1524元(台幣，下同，約1390美元)，年減0.2%，為近6年同期首度負成長。

觀察行業別的經常性薪資，受疫情 在5月急速升溫影響，藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業（包括美容美髮按摩等）、住宿及餐飲業經常性薪資分別月減2.93%、1.85%、1.52%。

此外，疫情升溫也衝擊就業 市場，5月底全體受僱員工人數814萬2000人，較4月底減少了8000人，以住宿餐飲業、批發零售業 等內需服務業受疫情衝擊較大。

主計總處統計，今年前5個月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4252元，較去年同期增加2.83%，年增率為22年來新高；加計獎金及加班費的總薪資增幅也有3.63%，創8年來新高；然而，在納入物價因素計算後，實質經常性薪資年減0.2%。

主計總處普查處副處長陳惠欣表示，以數據來看，過去幾個月的經常性薪資和總薪資都有不錯的年增率，多數都在2%以上，不過，今年1到5月的消費者物價指數(CPI)年增率為3.04%，因此考量同期物價因素後，因為薪資增幅低於物價漲幅，實質經常性薪資才會落入負成長。

此外，陳惠欣說，4月部分產業開始受到疫情影響，5月比較明顯衝擊的仍是內需型產業。

在受僱人數方面，住宿餐飲業月減9000人、批發零售業月減5000人，不過製造業部分仍屬穩健，月增6000人。由於住宿及餐飲業、批發零售業等內需型產業受疫情影響，在就業人口跟薪資水準都呈現衰退，但因為去年5月屬於防疫較嚴重的3級警戒，因此衝擊程度較去年好。

總薪資方面，運輸及倉儲業部分廠商營運狀況佳，1至5月總薪資較去年同期增加8.98%，其中，代表船員薪資的海洋水運業增加41.75%最多，意味著航運業為了留才，公司獲利的成長果實也願與員工分享；製造業增幅也有6.82%，其中電子零組件製造業成長8.86%，反映出疫情之下，電子製造業的「薪情」仍維持相當成長動能。