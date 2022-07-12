台北市副市長蔡炳坤中風 手術後觀察

台北市副市長蔡炳坤中風送醫。(記者楊正海／攝影)

台北市副市長蔡炳坤與台北市長柯文哲 出席私人聚餐時，沒吃幾口突身體不適倒下，出現手臂無法舉起、說話困難情況，緊急送往北市聯醫仁愛院區手術 。知情人士僅透露「情況不太樂觀」，其他未多說。手術結束要觀察一晚，市府預定今早10點說明。

蔡炳坤昨晚陪柯文哲和台中市副市長令狐榮達一起用餐發生狀況。柯文哲說，吃飯的時候，蔡炳坤坐在旁邊，突然就倒下，他第一時間就知道這是中風 ，所以聯絡救護車，程序上沒有延遲，送醫後電腦斷層看了就送去開刀。

台中市議員現場目擊，蔡炳坤席間往左歪到柯文哲身上起不來。柯見狀馬上問診「你的左手舉得起來嗎」蔡炳坤意識清醒，一開始還回答「沒關係沒關係！」但就是起不來，柯文哲啟動緊急救護系統，10分鐘內送蔡炳坤就醫，全程十分冷靜。

北市聯醫仁愛院區副院長林志陵表示，蔡炳坤做了電腦斷層後，手術後必須要做觀察。

不具名醫護透露，蔡炳坤意識清醒，送醫後安排救治及檢查。蔡炳坤辦公室表示，蔡炳坤平時身體狀況良好，近日出席活動也無異狀，昨午也與柯文哲赴日台交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。