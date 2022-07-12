我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

台北市副市長蔡炳坤中風 手術後觀察

記者胡瑞玲、林麗玉、陳秋雲／台北12日電
台北市副市長蔡炳坤中風送醫。(記者楊正海／攝影)
台北市副市長蔡炳坤中風送醫。(記者楊正海／攝影)

台北市副市長蔡炳坤與台北市長柯文哲出席私人聚餐時，沒吃幾口突身體不適倒下，出現手臂無法舉起、說話困難情況，緊急送往北市聯醫仁愛院區手術。知情人士僅透露「情況不太樂觀」，其他未多說。手術結束要觀察一晚，市府預定今早10點說明。

蔡炳坤昨晚陪柯文哲和台中市副市長令狐榮達一起用餐發生狀況。柯文哲說，吃飯的時候，蔡炳坤坐在旁邊，突然就倒下，他第一時間就知道這是中風，所以聯絡救護車，程序上沒有延遲，送醫後電腦斷層看了就送去開刀。

台中市議員現場目擊，蔡炳坤席間往左歪到柯文哲身上起不來。柯見狀馬上問診「你的左手舉得起來嗎」蔡炳坤意識清醒，一開始還回答「沒關係沒關係！」但就是起不來，柯文哲啟動緊急救護系統，10分鐘內送蔡炳坤就醫，全程十分冷靜。

北市聯醫仁愛院區副院長林志陵表示，蔡炳坤做了電腦斷層後，手術後必須要做觀察。

不具名醫護透露，蔡炳坤意識清醒，送醫後安排救治及檢查。蔡炳坤辦公室表示，蔡炳坤平時身體狀況良好，近日出席活動也無異狀，昨午也與柯文哲赴日台交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。

柯文哲 手術 中風

上一則

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

下一則

首例 保險員詐防疫險 還揪親友一起騙

延伸閱讀

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫
副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀
台北副市長餐敘疑腦出血…醫籲3大警訊快送醫

台北副市長餐敘疑腦出血…醫籲3大警訊快送醫
柯文哲領軍全台大眾走 雲林餐敘唱「囚鳥」耐人尋味

柯文哲領軍全台大眾走 雲林餐敘唱「囚鳥」耐人尋味

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

2022-07-05 02:27
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」