下半旗哀悼安倍晉三 雲林縣長：治安問題引起省思

全台下半旗哀悼安倍晉三，雲林縣長張麗善表示，同聲哀悼。記者黃于凡／攝影

日本 前首相安倍 晉三被刺身亡，蔡英文總統下令，所有政府機關、公立學校11日須下半旗哀悼，身為藍營的雲林縣也跟進，一早縣府外國旗就下半旗，縣長張麗善說，11日全台都降半旗，雲林縣也一樣同聲哀悼。

張麗善表示，前首相安倍晉三對台灣十分友善，不幸辭世令大家非常不捨，也非常遺憾與難過，同時治安問題也引起許多省思，不只日本，台灣也是一樣，選舉只是一時的，希望不要因為選舉、政治，而破壞社會善良風氣，讓社會透過正常的管道與機制來選出優秀的人才，11日全國下半旗，雲林縣也一樣同聲哀悼。

影片來源：聯合新聞網

全台下半旗哀悼安倍 台中國際機場 旅客也默哀

記者游振昇／台中報導

日本前首相安倍晉三本月8日中午在奈良街頭為參議員候選人造勢時遭到槍擊，送醫不治，為哀悼他，11日全台各公家機構懸掛的國旗下半旗，有到台中國際機場搭機旅客意外發現，才知此事，也在心裡默哀，感謝支持台灣的這名友人。

11日全台下半旗哀悼安倍晉三，台中國際機場下半旗，眼尖旅客發現，機場旁的空勤總隊第二大隊辦大樓頂樓，國旗也下半旗，台中海線公務單位國旗都下半旗，台中市警局清水分局也下半旗，因國旗懸掛在分局頂樓，多數路人不易查覺。