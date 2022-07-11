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英男不捨女友 桃機出境又潛入 被勸投案

記者石秀華、葉信菉／桃園11日電
英籍男子哈特在一航廈拆除吸菸區的百葉窗（右圖方框處中的一片），攀爬建築物離開（左圖方框處）。(記者葉信菉／攝影)
英籍男子哈特在一航廈拆除吸菸區的百葉窗（右圖方框處中的一片），攀爬建築物離開（左圖方框處）。(記者葉信菉／攝影)

英國籍男子哈特3年前為愛來台，和女友同住，因疫情趨緩，加上展延簽證時間到期，前天原從桃機搭機要回國，已出境至管制區，卻又不捨和女友分別，竟拆了候機室百葉窗逃離機場；英男為愛離譜的跳機行為，經警方策動，前晚在女友陪同下投案。

航警局調查，年約30歲的英國籍男子哈特，和台籍李姓女友相識相戀，2019年12月以觀光簽證申請赴台和女友相會，疫情關係，英男來台免簽90天簽證，一再展延。

近來疫情趨緩，哈特簽證於昨天屆期，被迫要離台；前天上午，他從桃園機場準備搭乘11點40分班機返英，當時他已完成出境手續，在桃機二航廈管制區內等候登機。

但哈特疑因怕返回英國後短期內無法再看到女友，走到一航廈吸煙室，強行扳開未開放的吸煙室，再拆除吸菸區百葉窗，攀爬建築物，在無人攔阻情況下離開航廈後搭計程車離去，到高鐵青埔站和李姓女友會合，再南下高雄。

桃機發生離譜跳機事件，航警局和移民署聯手調查，查出李姓女子家住高雄，聯繫李女，並分析利害關係，策動他出面投案；前晚9時30分許，哈特在女友及女友父親陪同下，至航警局高雄分局投案。

據了解，哈特稱太愛女友，捨不得和女友分開，才演出「為愛逃亡」戲碼，警方詢後將他移送移民署高雄機場事務大隊，他還和女友擁抱淚別。

哈特跳機行為，除違反民用航空法，擅自進出管制區，可處罰5000元以上2萬5000元台幣以下罰鍰外；移民署也將他依「入出國及移民法」移送，為愛付出代價不小。

簽證 移民 疫情

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