台首枚混合動力火箭升空 發射到落海2分鐘 高度3公里

陽明交大ＡＲＲＣ團隊10日成功執行混合式燃料探空火箭ＨＴＴＰ－３Ａ第二節箭體的首次飛行測試，從發射到落海兩分鐘，高度約3公里，團隊和在場民眾激動歡呼。(圖：國家太空中心提供)

昨清晨6時12分，陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）在首度啟用的屏東旭海火箭發射場，成功點火測試全球首枚混合動力類衛星載具火箭HTTP-3A第2節火箭。從發射到落海兩分鐘，高度約3公里，讓團隊和在場觀看的民眾激動歡呼，也是台灣跨進衛星載具火箭領域的重要一步。

該試射可說一波三折，原訂今年5月3日發射，沒想到火箭本體遇強風致故障取消，中科院又被發現「偷闖」，讓居民一度揚言要收回發射場使用權，隨後國家太空 中心包含主任吳宗信在內還4人確診新冠肺炎 。原預計延到前天再發射，又因氮氣分離接頭異常取消，昨早總算順利升空。

此外，ARRC副主任魏世昕說，昨原定飛行8分鐘、高度12公里，未料點火升高後，從發射到落海僅兩分鐘，和預定有落差，前30秒皆正常，後來啟用備案因應，但都在預期範圍內。另火箭內有飛行和操控導引等重要電子數據，將成為明年第三階段雙節火箭接力飛行測試的重要基礎，但昨落海後無法及時由漁船回收，美中不足。

不過魏世昕說，這次算是99.9%的成功發射，明年第三階段將讓雙節火箭接力飛行至100公里高空，為衛星進入更高軌道做好準備。

魏世昕說，昨飛行高度雖不高，卻是技術面重大突破。前年完成第一階段獨步全球的混合動力火箭懸浮飛行後，昨是第二階段的第2節火箭首次飛行，測試重點包含可控制混合式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統、火箭降落傘回收系統。

吳宗信說，這次除了是首次在國內合法探空火箭發射場發射，也是台灣自主研發高精密可導航的混合動力式火箭的首次測試，不僅展現太空科技發展能量，更象徵台灣自主衛星發射前進一大步。

科技部長吳政忠說，面對全球新興太空產業發展，正是台灣整合學研界與產業界投入太空相關利基產業的最佳時機，將持續督導即將升格為行政法人的太空中心，積極提升太空科技能量。