我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

黑白集／少吃鮭魚救石斑 黔驢三招見底

黑白集

石斑魚銷陸受阻，農委會主委陳吉仲出奇招，呼籲民眾「少吃鮭魚救石斑」。他說，台灣每年進口兩3萬噸鮭魚，只要民眾少吃兩到三成鮭魚，就可以救石斑。對此，全球最大鮭魚供應商美威鮭魚幽默回應說，鮭魚將改名「類石斑」，大家千萬不要不吃。

蔡政府的愛台第一原則，什麼農漁產品出了問題，都要民眾用肚子來救，它以為老百姓有幾張嘴巴？先是鳳梨、釋迦、蓮霧輸陸受阻，現在又有石斑，眼看著白帶魚和竹筴魚也有事。現在，陳吉仲把少吃鮭魚的配額給了石斑，接下來，要少吃什麼來救其他漁產？

陳吉仲的如意算盤是這樣打的：石斑一年銷陸是六千多噸，民眾每年少吃兩三成鮭魚，就彌補過來了。但問題是，鮭魚每公斤如今貴到300元（台幣，下同，約10美元），但比起石斑魚肉切片每公斤要800元，還是相對便宜得多。民眾不是不想吃石斑，而是吃不起啊！何況，不同魚種口味和營養相去甚遠，且看去年的「鮭魚之亂」，許多年輕人不惜改名以追逐口腹之欲，但石斑有這等讓人「姓名相許」的魅力嗎？

「少吃鮭魚救石斑」之計一出，陳吉仲的黔驢三招也就見底了。他的第一招是補貼，用錢來堵農漁民之口；第二招是集權沒收，讓水利會及相關農漁組織永遠閉嘴；第三招是愛國主義，叫百姓團結共吃。但鮭魚救得了石斑嗎？

釋迦

上一則

冷眼集／數位中介法管制亂象 就怕淪政治打擊工具

下一則

陳時中戰北市長 游淑慧點破社宅現況：起手式錯了

延伸閱讀

陳吉仲籲少吃鮭魚 業者：改名類石斑？

陳吉仲籲少吃鮭魚 業者：改名類石斑？
陳吉仲籲少吃鮭魚救石斑 藍批晉惠帝

陳吉仲籲少吃鮭魚救石斑 藍批晉惠帝
新聞評論／農漁產品每周一爆 陳吉仲只會嘴砲無作為

新聞評論／農漁產品每周一爆 陳吉仲只會嘴砲無作為
銷澳門遭禁 陳吉仲：芒果確診很奇怪

銷澳門遭禁 陳吉仲：芒果確診很奇怪

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29
李立群搭乘廈門航空MF-887班機從廈門回台，4日抵達桃園機場。(翻攝畫面)

觀察站／李立群的教訓：愛台不夠還得恨中?

2022-07-05 02:27

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃