黑白集／少吃鮭魚救石斑 黔驢三招見底

石斑魚銷陸受阻，農委會主委陳吉仲出奇招，呼籲民眾「少吃鮭魚救石斑」。他說，台灣每年進口兩3萬噸鮭魚，只要民眾少吃兩到三成鮭魚，就可以救石斑。對此，全球最大鮭魚供應商美威鮭魚幽默回應說，鮭魚將改名「類石斑」，大家千萬不要不吃。

蔡政府的愛台第一原則，什麼農漁產品出了問題，都要民眾用肚子來救，它以為老百姓有幾張嘴巴？先是鳳梨、釋迦 、蓮霧輸陸受阻，現在又有石斑，眼看著白帶魚和竹筴魚也有事。現在，陳吉仲把少吃鮭魚的配額給了石斑，接下來，要少吃什麼來救其他漁產？

陳吉仲的如意算盤是這樣打的：石斑一年銷陸是六千多噸，民眾每年少吃兩三成鮭魚，就彌補過來了。但問題是，鮭魚每公斤如今貴到300元（台幣，下同，約10美元），但比起石斑魚肉切片每公斤要800元，還是相對便宜得多。民眾不是不想吃石斑，而是吃不起啊！何況，不同魚種口味和營養相去甚遠，且看去年的「鮭魚之亂」，許多年輕人不惜改名以追逐口腹之欲，但石斑有這等讓人「姓名相許」的魅力嗎？

「少吃鮭魚救石斑」之計一出，陳吉仲的黔驢三招也就見底了。他的第一招是補貼，用錢來堵農漁民之口；第二招是集權沒收，讓水利會及相關農漁組織永遠閉嘴；第三招是愛國主義，叫百姓團結共吃。但鮭魚救得了石斑嗎？