消費縮 三星暫停對供應鏈拉貨延至8月底 衝擊台廠

原物料漲價及通膨壓力衝擊消費市場，台灣半導體、面板與光學鏡頭業者，將暫停拉貨的時程至少延後到8月底，電子業下半年傳統旺季幾乎報銷。（路透）

俄烏戰爭、原物料漲價及通膨壓力，衝擊整體消費市場動能。國內半導體、面板、光學鏡頭業者近期陸續接獲南韓三星 電子通知，原訂暫停對供應鏈 拉貨至7月底的時程延後到至少8月底，部分品項甚至年底前都不會再進料，此舉將使得電子業下半年傳統旺季幾乎報銷，聯電、聯發科、聯詠、友達、群創、大立光等三星供應鏈警戒。

三星延長暫停拉貨時間，意味整體庫存水位偏高與先前重複下單狀況比預期更嚴重，打亂電子業步調。業者不諱言，「三星延長暫停拉貨時間比砍單還糟糕」，畢竟砍單只是訂單量縮水，暫停拉貨則是訂單等於零。

三星目前是全球智慧手機與電視兩大消費性電子產品霸主。供應鏈透露，單以手機來看，通路商和供應商手上的成品和半成品庫存，幾乎可以賣到明年首季，換言之，今年底前三星都可以不和供應鏈拉貨，關起門來去化庫存為其首要工作。

三星原訂七月底前暫停對供應鏈拉貨，以去化庫存，但狀況不如預期，因此再次通知供應鏈延長暫停供貨時間，鎖定面板、半導體晶片、光學鏡頭等零組件。有鏡頭廠私下透露，三星告知部分品項甚至到年底都不會進料。

台灣半導體供應鏈中，以聯電、聯發科、聯詠與三星關係最密切。

其中，聯電除了為三星代工晶片之外，其IC設計客戶也有部分是三星供應商，影響所及涵蓋28與22奈米製程。聯電則強調，目前28奈米訂單無虞，維持滿載生產。

聯發科在電視、WiFi與手機晶片都與三星有合作供應關係。韓媒披露，三星今年推出的64款智慧型手機 與平板中，聯發科占其中14款，市場推估大多是用在三星中階款Ａ系列或Ｍ系列機種，是通膨導致消費力道縮減受創最重的領域。聯發科昨回應不評論單一客戶的情形，公司全年的成長目標目前沒有改變。

另一方面，三星停止自家LCD面板生產，全數從友達、群創等面板廠外購，涵蓋手機、電視等應用。近期ＬＣＤ面板報價已跌破廠商現金成本，隨著三星延後暫停拉貨，友達、群創本季虧損壓力更大。群創不回應客戶訂單狀況，截稿前尚未取得友達回應。