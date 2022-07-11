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歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

冷眼集／數位中介法管制亂象 就怕淪政治打擊工具

記者馬瑞璿、應翠梅
NCC今年通過一個法律草案，名叫《數位中介服務法》，數位中介服務法，難道會讓網路文字獄時代來臨？媒體第四權難道會受影響？(記者曾學仁／攝影)
NCC今年通過一個法律草案，名叫《數位中介服務法》，數位中介服務法，難道會讓網路文字獄時代來臨？媒體第四權難道會受影響？(記者曾學仁／攝影)

身處如今Web 2.0時代裡，大眾雖然享盡網路的便利，但是隨之而來的網路霸凌詐騙等亂象也讓人不勝其擾。「數位中介服務法」（以下簡稱數中法）的立法宗旨是對網路秩序做基本規範，但如何做到保障民眾不被網路霸凌，同時不侵犯其言論自由，更不能淪為政黨大興「網路文字獄」的工具？這是全民看待這部法案時最深的憂慮。

歐盟「數位服務法」明定，對於網路上有疑慮的言論，僅處理「非法」內容，不處理「有害」內容。

為何歐盟立法精神明確界定在處理非法內容？數位人權倡議團體Access Now說得明白，各國法令對於「非法」有很明確定義，但是，對「有害」卻有各種不同的詮釋。尤其，歐盟各國國情不同，對於「有害」的看法也各不相同，因此，將平台內容管制義務僅限於處理於「非法」內容，才能降低侵害言論自由的可能性。

再回過頭來看台灣數中法對不實訊息認定，目前是由法院或者主管機關法規來進行認定，「是否合法」確實是認定不實訊息的關鍵之一。只不過，不僅NCC是主管機關，各法規主管機關也要一同管理。這當中就有很大的商榷空間，因為一旦由各法規主管機關來參與認定是否為不實資訊，會否基於各自的政策考量，對於民眾在數位平台上發表的言論過度限縮？

雖然法案草案中規定，當平台移除使用者特定資訊時，必須通知使用者、告知具體理由，也必須明確告訴使用者申訴管道與方式。但是在法院裁定前，NCC可先加註警語，形同行政權凌駕司法，假設有吹哨者披露政府機關違法事實，結果被加註警語，名譽還有辦法維護嗎？

且平台多數會選擇明哲保身，先配合下架這類資訊。對於發表資訊的民眾來說，等於立即被剝奪發聲的權利，即使申訴之後恢復，恐怕都已失去意義。數中法甚至有可能淪為政黨打擊異己言論的工具，這點也是大家最為擔心的。

其次，數中法管的是中介服務業者，且現階段看起來，數位媒體並不在規管行列中。但是既然數中法是參照歐盟「數位服務法」而擬定，未來是否也應該要借鏡「歐洲媒體自由法」來保障台灣媒體自由，讓各方多元意見都能夠持續被聽到，也值得深思。

在數位經濟發展時代，台灣確實很需要一部法案針對網路亂象做規範。然而，如果一部法案從管制亂象出發，最後卻箝制了言論自由，就非立法的本意。

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