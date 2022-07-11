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網路文字獄？數位中介法草案 引發4疑慮

記者馬瑞璿／台北11日電
NCC擬定「數位中介服務法」草案，引發可能箝制網路言論自由疑慮。(記者曾學仁／攝影)
NCC擬定「數位中介服務法」草案，引發可能箝制網路言論自由疑慮。(記者曾學仁／攝影)

國家通訊傳播委員會(NCC)擬定的「數位中介服務法」草案長達41頁的總說明，從開頭第一章總則就言明法案希望保障數位基本人權、建立可信賴的數位環境，草案雖鉅細靡遺規範網路亂象，但規範內容是否太過，引發各界關注。

本報系聯合報彙集公眾、媒體業者、政治人物、平台業者與電信業者提出對草案的意見，整理出10大提問，請NCC回覆，也邀集關注此案甚深的國民黨立委洪孟楷出具意見，檢視這部草案是否有待改進之處。

綜觀各界提出的10提問，主要可以歸類為4大面向。

首先，全民最關心的焦點在於，這部法案是否會限制言論自由？

洪孟楷指出，「歐美各國都並未以行政部門來作為訊息判斷機制，為何台灣在此方面超前部署？」尤其，民進黨政府上任以來，曾對新聞台撤照，這部法案在此時推出確實引發民眾擔憂。

NCC則表示，這部法案並未限制民眾言論自由，反而是保障數位人權。NCC舉例，曾有使用者在不知原因的情況下，被社群平台禁止發布特定內容、限制發文、帳號停權等，這些都會影響言論自由；草案規定，當平台移除使用者特定資訊時，必須通知使用者、告知具體理由，也必須明確告訴使用者申訴管道與方式。

其次，政府為什麼要成立專責機構，下架違法內容？

世界各國對網路治理的方式有很多討論，NCC認為，因應國際趨勢，透過多方利害關係人共同參與較能符合民主制度，而成立財團法人的模式，也能受到立法機關監督；考量專責機構的業務屬性、辦公廳舍，以及未來的通貨膨脹率等，NCC規畫此專責機構創立基金為25億元。

洪孟楷指出，「這25億元(台幣)經費是否符合比例原則？再者，疊床架屋的架構，是不是成立另外的機構來飼養肥貓？」這也是許多民眾的疑慮。

第三，媒體是重要的第四權，專為公眾發聲，這部法案是否挾制媒體發聲能量？

NCC表示，規範對象包含連線服務、快速存取服務、資訊儲存服務等三大類服務，而非網路上所有的中介服務。媒體身為監督政府的第四權，並不是數位中介服務提供者，不在這項法案的限制之內。

不過洪孟楷點出一疑慮，「目前看來，數中法是針對平台，但又加了一模糊空間、也就是超過230萬使用者須納管，如中天電視台訂閱人數281萬，會否成了草案納管對象？」

第四，這部法案，真能幫助警察抓壞人，減少網路霸凌情況發生？

根據草案，網路平台業者必須依法院裁判或行政機關主管法律，提供資料調取義務，這確實是會使犯罪偵查更順利，也有不少警界人員對這部法有所期待。

社群 警察 國民黨

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