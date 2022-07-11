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國小老師偽造年資 資遣費泡湯 訴願遭駁

記者陳宏睿、林宛諭／台中11日電
彰化縣邱姓男子是員林市某國小教師，因涉嫌偽造證書，導致資遣費被撤銷，台中高等行政法院駁回邱訴請。(本報資料照片)
彰化縣邱姓男子是員林市某國小教師，因涉嫌偽造證書，導致資遣費被撤銷，台中高等行政法院駁回邱訴請。(本報資料照片)

彰化縣邱姓教師7年前因病申請資遣，縣府認有18年年資，可領214萬資遣費，但審核時意外發現邱繳費年資不符，函請檢方偵辦，查出邱涉偽造服務證；教育部撤銷邱教師資格，縣府也不給付資遣費，邱訴願遭駁，上訴台中高等行等法院，仍敗訴。

判決指出，邱姓男子以具有特殊地區教師證書資格，1999年獲聘為彰化縣員林國小教師，7年前，邱因病無法從事教職，申請資遣，縣府審定有18年年資，橫跨新舊制，可領214萬餘元。

縣府人事處將資遣案函送公務人員退撫基金管理委員會審核，卻發現邱「繳費年資不符」，無法核發資遣費，主動函請檢方調查。

檢方查出，邱在員林國小任職前，先在連江縣、桃園縣國小任職，兩校年資合計2年5月，與教師資格檢定辦法「特殊地區教師」，需具備「偏遠地區」學校任職3年的資格不符。

邱涉變造連江縣國小服務證，以取得前省府教育廳核發教師證，藉此獲得員林國小聘任，檢方2017年依偽造文書罪，處分邱男緩起訴。

縣府再函詢教育部，教育部查證後2019年認定邱資格不符，撤銷特殊地區教師資格，縣府認定邱資遣處分失去依據，撤銷處分，不給付資遣費。

邱訴願遭駁，兩年前向台中高等行政法院提起行政訴訟，主張教育部撤銷處分已逾兩年時效，且他還有他校年資，若申請證明符合任職3年規定。

法官審酌，教育部是2019年8月才收到彰化縣府查證結果，非從2017年縣府函詢教育部資格爭議時起算。另邱有無在他校任職、能否申請年資證明，不是審查範圍，縣府撤銷資遣處分合法，駁回邱訴請，仍可上訴。

彰化縣教育處表示，針對邱任職期間的薪資是否追還，經函詢教育部後，不予追討。

教育部

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