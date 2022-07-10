水閘沒人管、水路沒錢修 水利會改制2年效率變差

水利會收歸國有兩年，承諾要給農民更好的照顧，但農民怨水閘門沒人關造成淹水、水路破損喊沒經費，批評蔡政府沒有兌現承諾。(本報資料照片)

水利會收歸國有時，農水署、農委會曾經承諾，會嘉惠農民、有水可用，但過了近兩年時間，水路破損喊沒錢修、水閘門沒人管淹水，農事處理效率變慢，農民完全沒感受到官派後的服務，反而認為中央把持資源後，已成為選舉綁樁工具。

農委會農田水利署2020年10月1日掛牌成立，全台17個水利會變為水利署管理處，處長官派、700億元(台幣，下同，約23.3億美元)現金及1500多億元不動產收為國有。

農委會前主委陳保基指出，水利會改制理由口口聲聲為了農民，如今檢視發現很多都是假的。調撥農業用水成為最廉價抗旱工具，這和「水資源為國家資源，確保農民用水權益為優先考量」的改制原則，有很大出入，政府想調度農業灌溉用水更為方便，工業用水愈來愈重要，但令人憂心任意停灌休耕，恐將產生糧食生產危機。

不僅如此，桃園、彰化前陣子大雨，都有水閘門沒開，也找不到人開的情事，民眾質疑治水成效，桃園市府卻直指主因是農水署閘門來不及開；議員吳宗憲說，觀音區很多水路已無排水功能須全面檢視，但農水署總說「明年再說」。

桃園農民陳燕卿說，水利會時代，水利池塘、農水路或水溝由小組長負責，遇水溝阻塞通報工作站快速清溝通水，現在必須申請並招標，大概要等一、兩年才完成，農民面臨「水溝前頭淹水、尾頭沒水」窘境。

台南市後壁區上茄苳里長黃崑茂表示，「陳情農水路破損漏水，拖一年還沒改善。」農事處理效率變慢，沒感覺改制後的好處。

南部某鄉鎮市首長說，農田水利系統資源全部被中央把持，全變成綠營人馬及樁腳，連「掌水工」也幾乎重聘過，「一條龍」式把水利資源全部壟斷，有如各縣市選舉資源「小金庫」。