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刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

網路留言「想槍斃蔡英文」 待業男被逮

記者周宗禎／台南10日電
網路留言「想槍斃蔡英文」引恐慌，警抓到剛畢業無業男。(記者周宗禎／翻攝)
網路留言「想槍斃蔡英文」引恐慌，警抓到剛畢業無業男。(記者周宗禎／翻攝)

日本前首相安倍晉三遭槍殺引發國際震驚，警方才擔心會不會引起模仿效應，就發現台灣也有人放話「想殺蔡英文」；警方網路巡邏發現立即跨區合作追查，台南警方8日晚在永康區找到留言的21歲陳姓男子，在他身上及處所都沒有發現爆裂物或任何槍炮彈藥刀械等可能危害工具。

陳姓嫌犯大學剛畢業目前無業；他說，只是對政治現況還有蔡英文不滿，留言發洩一下。警方訊後依恐嚇罪嫌函請台南地檢署偵辦，並責請家長多加注意與輔導。

網路論壇Ptt網友8日於八卦版文章「刺殺安倍晉三嫌犯認了！對前首相不滿想開槍」內留言：「是我也想槍斃蔡英文」。苗栗縣警察局於網路巡邏發現此驚人留言，迅速通報刑事警察局、台南市警局協助追查。

永康分局表示，8日晚7時左右找到涉案陳姓犯嫌，確認他的手機有相關留言，五小時內迅速釐清真相，化解一場緊張維安事件。

永康警方表示，專案人員接獲上述危安情資，迅速啟動調查，同時立即將涉案當事人查獲到案，經員警到場並會同家屬未發現有相關犯案工具與跡證，排除有製造或實施的可能性；陳嫌也主動交付手機且坦承在網路上留言，雖初步排除有實際犯案動機可能，但因其個人言論已在網路瘋傳，又加上日本前首相安倍晉三遭槍殺事件，已挑動台灣國安單位之安維神經，經永康警偵處後移送檢方偵辦。

台南市警察局長方仰寧表示，案經上級通報立即啟動追查，迅速掌握犯嫌而實施偵處，以釐清整體案情，雖發現犯嫌無實際犯案工具與行動後，立即責請所轄永康分局長甘炎民向家屬與當事人提醒、警惕，勿肆意在網路放話或發送恐嚇言論，以免造成社會不安或他人安全問題，更會造成自己遭移送法辦得不償失，家屬連忙向員警表達歉意，希望能藉此事件讓小孩能記起教訓！更回一句這小孩「開玩笑開太大了！」

網路留言「想槍斃蔡英文」引恐慌，警抓到剛畢業無業男。(記者周宗禎／翻攝}
網路留言「想槍斃蔡英文」引恐慌，警抓到剛畢業無業男。(記者周宗禎／翻攝}

警察 蔡英文 安倍

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