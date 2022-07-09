殘虐28天男嬰 護士辯稱：我壓力大

台中某產後護理之家護理師竟對出生28天的林姓男嬰施暴，一審被判刑 13年，她上訴求輕判遭駁回。圖為示意圖，與本案無關。(ingimage)

台中某產後護理之家護理師曾薇錡自稱工作壓力大，竟朝出生28天的林姓男嬰施暴，狠心拋摔、頭撞工作台，害男嬰顱骨骨折、出血，引發右側肢體障礙，一審依重傷害罪判她13年，曾上訴求輕判，二審痛斥他背棄職業倫理、手段殘忍，也非首次對嬰兒施暴，予以駁回，可上訴。

台中市政府社會局也於2021年6月28日公告，曾薇錡為產後護理之家的護理師，卻對嬰兒有身心虐待行為，經台中市家庭暴力及性侵 害防治中心查證屬實，依違反兒童及少年福利 與權益保障法公布姓名。

台中地院一審指出，曾女（38歲）有護士執照任職西屯某產後護理之家3年多，因長期值大夜班、經濟不佳，2021年5月11日清晨6點多情緒失控，抱起林姓男嬰讓他頭撞工作台，又趁吸奶時揮打、彈指臉部及額頭好幾下，甚至將他拋摔1公尺外鐵架，造成頭又撞擊鐵架。

曾女仍不罷休，持續朝男嬰按壓、拍打，揉捏頭部及猛力搖晃，7時多交班時卻僅在嬰兒紀錄表上寫下「喝奶時發現左右臉不對稱」，同事驚見男嬰不對勁送醫，被檢查出頭顱骨折、顱內出血，檢方依重傷害罪嫌起訴她。

一審審理時，曾辯稱壓力大，又因男嬰哭鬧才動手，法院以曾女身為專業護理人員，卻傷害男嬰造成顱骨骨折、顱內出血併痙攣嚴重傷害，家屬也直言不希望其他幼童受害，要曾受重判，審理後依重傷害罪判她13年。

曾女不服上訴，仍否認主觀有種傷害男嬰的故意，請求輕判；台中高分院二審認為，曾女犯行明確，還背棄職業倫理對嬰兒施暴，造成男嬰右半身肢體障礙、創傷性腦損，又以壓力大等自身因素，情緒控管不佳害無辜男嬰受牽連。

二審也認為，從監視器中發現，曾連續朝男嬰頭部毆打、按壓，重摔至1公尺外工作台撞擊鐵架。法院直言，稍有惻隱之心的人，對待新生兒都會百般呵護，實在難想像曾是護理人員手段這麼殘忍，且曾過去就有對不詳新生兒施暴，認為原審量刑無違誤，予以駁回。