觀光娛樂復甦中 無薪假大減4000人

疫情趨緩、暑假旺季、國境管制逐漸解封，讓觀光旅遊、娛樂休閒業走向復甦。勞動部公布最新無薪假數據，較上期減少4098人。 此為示意圖。(本報資料照片)

勞動部8日公布最新無薪假數據，本期實施事業單位2479家、1萬8081人，較上期減少了548家、4098人。勞動部官員指出，本期有一家大型旅行社停止實施300多人，也有一家連鎖KTV停止實施200多人，可見疫情趨緩、暑假旺季、邊境管制逐漸解封，讓觀光 旅遊、娛樂休閒業走向復甦。

隨著疫情趨緩，暑假民眾出國需求大增，華航及長榮都啟動增班計畫。華航第3季客運航班增加約4成，增班重點包括東南亞 、北美、東北亞；長榮航空7月則增飛北美及東南亞航班，8月將依市場需求滾動調整。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰分析，估算目前每周入境人數已達4萬上限的八成，預估7月中下旬，4萬人的額度就會不夠用，建議放寬目前居檢「3+4」的規定，在旅館 隔離3天，後4天允許回到家中1人1室隔離，藉此增加防疫旅館的周轉率。品保協會則認為，放寬入境人數對旅遊市場是好事，但機票是否會降價，仍要再觀望。

指揮中心發言人莊人祥表示，入境人數放寬會先試行2至3周，再做滾動式調整，目前一周提供4萬間防疫旅館量能足夠，若不夠會隨時啟動應變措施。