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歐盟納綠能 工總籲台灣重啟核電

記者黃有容、林海／台北9日電
工總理事長苗豐強認為10年前判斷錯誤，取消核能，加上大家誤會天然氣很低碳，導致如今淨零的能源規畫是一道加不起來的數學題。(記者王郁倫/攝影)
工總理事長苗豐強認為10年前判斷錯誤，取消核能，加上大家誤會天然氣很低碳，導致如今淨零的能源規畫是一道加不起來的數學題。(記者王郁倫/攝影)

歐洲議會通過將核能投資列入永續綠色能源的議案，產業界也呼籲重啟核電，全國工業總會理事長苗豐強表示，歐盟將核能視為綠能令人振奮，全世界排碳問題太嚴重，如果不想辦法世界會走向滅亡。他強調，目前企業對環保意識更為重視，從環保、碳放的角度，核能是全世界最乾淨的能源，這一點所有的企業想法一致。

經濟部長王美花則表示，使用核能要思考幾個問題，一是大眾對使用核能後端的核廢料部分，能夠取得共識，第二是地方政府也要跟中央合作，才有辦法去思考核能的使用。她再度劍指新北市政府沒有發乾貯建設許可，以至於核二廠根本沒有辦法談展延；新北則回應問題在於台電應提出符合法規及專業審查意見的計畫，進行補正。

工總8日舉行「產業碳中和聯盟成立大會」，苗豐強會前接受媒體採訪，針對近期電價上漲問題是否爆發出走潮，他表示，若要出走絕對不會只是因為電價，台灣的通膨也很嚴重，任何東西都在漲，但真正問題不在於這次漲電價，而是應該重新檢討能源結構。

苗豐強指出，台灣又要淨零，但台灣又是外銷導向，這代表很多碳排放在台灣，因此要思考，把產業移回來台灣，「真的是我們的方向嗎？」他認為若台灣電力結構不檢討、不做長遠規畫，將出現問題。

苗豐強更說，很開心看到歐盟把核能當成綠能，若在碳排這方面不想辦法，世界很快會滅亡，而台灣要好好思考。他說，韓國2030年核能要達到3成，苗豐強說南韓、日本很相似，別人30%、20%，台灣卻是0%。

面對產業界持續呼籲重啟核電，經濟部長王美花表示，「核二廠一號機不是我們不用，也不是不用到年限」，而是因為燃料池滿了，但是新北市政府沒有發乾貯建設許可，在燃料棒拿不出來的情況下，連使用到運轉期限都沒有辦法。新北則早已回應，是因為台電未妥善規畫乾貯設施，責任不在新北。

綠能 歐盟 投資

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