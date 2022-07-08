人才斷層 還在國籍上糾結

中央研究院第33屆院士暨名譽院士名單揭曉，由院長廖俊智（左六）與院士會議四組召集人共同宣布選舉結果。(記者林俊良／攝影)

中研院公布新科院士，僅19人選，不到每屆足額院士（40人）的一半，除了「人才斷層」問題仍無解，今年還加上政治紛擾，僅公布具中華民國 國籍的院士，另還有5名準院士還需釐清國籍。

中研院現行設院士與名譽院士，華人 不問國籍皆屬院士。范雲等立委兩年前提案要求未來當選的院士須有中華民國國籍，無本國籍者只能當「名譽院士」。中研院院長廖俊智後來在立院報告時說，將規定院士須具中華民國國籍。中研院擬設本國院士、外國院士或榮譽院士等分類，預計下屆實施。

當時本屆已展開提名，但尚無外國院士制度，已達當選資格卻未確認國籍者的華人院士，這次只能白白候選1遭？

以辭世的院士余英時為例，他1930年生於天津、長居美國，要確認本國籍須取得「出生於中華民國領域內」的證明。具當選資格者均德高望重，如果余英時參選今年院士選拔，他會讓中研院「協助認定具中華民國籍」？

而這次當選院士的歐陽文津生於台灣、在利比亞長大、在紐約取得博士、現於英國 教書。她具中華民國籍，但2018年她獲選英國國家學術院「院士」，而非「通訊院士（corresponding Fellows，中文意義上的外國院士）」。因英國國家學術院不用國籍區別院士，而根據學者參與選拔時的生活之地。歐陽文津不用經國籍法認定、也不用為國族認同掙扎，這是學術大國對學者的包容，也是台灣與英國的差別。

台灣最高學術殿堂的中研院在面臨人才斷層之際，還要因國籍問題失去院士生力軍？