我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

人才斷層 還在國籍上糾結

記者陳宛茜
中央研究院第33屆院士暨名譽院士名單揭曉，由院長廖俊智（左六）與院士會議四組召集人共同宣布選舉結果。(記者林俊良／攝影)
中央研究院第33屆院士暨名譽院士名單揭曉，由院長廖俊智（左六）與院士會議四組召集人共同宣布選舉結果。(記者林俊良／攝影)

中研院公布新科院士，僅19人選，不到每屆足額院士（40人）的一半，除了「人才斷層」問題仍無解，今年還加上政治紛擾，僅公布具中華民國國籍的院士，另還有5名準院士還需釐清國籍。

中研院現行設院士與名譽院士，華人不問國籍皆屬院士。范雲等立委兩年前提案要求未來當選的院士須有中華民國國籍，無本國籍者只能當「名譽院士」。中研院院長廖俊智後來在立院報告時說，將規定院士須具中華民國國籍。中研院擬設本國院士、外國院士或榮譽院士等分類，預計下屆實施。

當時本屆已展開提名，但尚無外國院士制度，已達當選資格卻未確認國籍者的華人院士，這次只能白白候選1遭？

以辭世的院士余英時為例，他1930年生於天津、長居美國，要確認本國籍須取得「出生於中華民國領域內」的證明。具當選資格者均德高望重，如果余英時參選今年院士選拔，他會讓中研院「協助認定具中華民國籍」？

而這次當選院士的歐陽文津生於台灣、在利比亞長大、在紐約取得博士、現於英國教書。她具中華民國籍，但2018年她獲選英國國家學術院「院士」，而非「通訊院士（corresponding Fellows，中文意義上的外國院士）」。因英國國家學術院不用國籍區別院士，而根據學者參與選拔時的生活之地。歐陽文津不用經國籍法認定、也不用為國族認同掙扎，這是學術大國對學者的包容，也是台灣與英國的差別。

台灣最高學術殿堂的中研院在面臨人才斷層之際，還要因國籍問題失去院士生力軍？

中華民國 英國 華人

上一則

台大原創性比對防論文抄襲 李家同：對教授是莫大侮辱

延伸閱讀

拜登期待與英政府進一步合作 未提強生

拜登期待與英政府進一步合作 未提強生
英國首相強生辭職 經濟增添不確定性

英國首相強生辭職 經濟增添不確定性
遭控竊密 北京喊話英美情報員：該走出來見見陽光

遭控竊密 北京喊話英美情報員：該走出來見見陽光
英相強生將辭黨魁 誰是可能接班人？

英相強生將辭黨魁 誰是可能接班人？

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作