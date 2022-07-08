四接環評又卡關 台電：不蓋恐釀北東大停電

台電環保處長溫桓正7日說明協和電廠改建計畫。(記者潘俊宏／攝影)

位於基隆外木山的台電協和電廠將改為天然氣 發電，擬填海造陸蓋第四天然氣接收站（四接），昨四度叩關環評初審；台電首度在會前召開記者會，祭出「東移方案」，將填海造陸面積縮小逾兩成，並強調如果四接蓋不成，恐造成「北東大停電」。

本報系聯合報報導，因原案恐致7萬多株珊瑚遭活埋，台電雖提出「四接東移」替代方案，填海面積從18.6公頃減為14.5公頃，但環評委員仍質疑東移前後的環境影響語焉不詳，也應評估再縮減填海面積，歷經4.5小時馬拉松 審查，決議補正資料後，擇期9月30日前再審。

此案備受矚目，昨環評審查有30人登記發言。反方訴求自然海岸零損失、評估開發再生能源電廠，正方贊成維持供電及經濟穩定，環評委員則聚焦珊瑚生態及填海爭議。

另據台北中國時報報導，台電代理董事長、經濟部次長曾文生、總經理王耀庭，率多位學者在環評會前開記者會，宣布「東移方案」，將填海造陸面積縮小2成2，把外界關心的潛堤區珊瑚保留下來。如四接環評無法通過，等於協和電廠改建落空，王耀庭直言，未來「任何風吹草動，都會導致北東地區（北市東區、新北板橋以東、基宜兩縣）大規模停電。」

據報導，王耀庭說，協和電廠主要提供北北基發展所需電力，從基隆、南港到汐止，總人口約480萬人。這個區域今年尖峰負載將超過580萬瓩，到了2025年將超過600萬瓩，但協和舊機與核二機組陸續除役，屆時僅剩和平電廠130萬瓩，雖可以靠北西電網融通電力420萬瓩，但仍少50萬瓩。