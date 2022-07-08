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黑白集／歐洲核能變綠能 綠營懂轉彎也是責任嗎？

黑白集

歐洲議會6日投票通過歐盟提案，支持將核能和天然氣列為永續能源之「綠能」。儘管環保團體反對，但五天內若無成員國提出異議，明年起該議案將自動生效。一向自認趕得上世界潮流的蔡政府要不要跟進？或者，應發表聲明譴責歐盟墮落？

根據蔡政府的腦袋，只有太陽能、水力、風電、地熱等再生能源才配稱為「綠能」，至於天然氣，只能算「比較乾淨」的化石燃料；而核能根本是「魔鬼」，哪有資格稱綠能？好，要這麼嚴格沒關係，就請拿綠能給大家用吧！但蔡政府搞了六年，原本宣稱要達到20％的綠能，迄今僅達7.8％，說好的綠電在哪裡？

若非俄烏戰爭的變故，歐盟也不會天真到想要把核能列為綠能。問題是，歐洲要抵制俄國的天然氣，石油又貴翻天，另一頭還有地球暖化的難題擺在那裡，難不成要叫老百姓燒柴過冬？說穿了，撇開核能，歐洲還有什麼兩全其美之計？

能源綠不綠，是一種相對的概念。如果你在乎地球，在乎百姓生活，被妖魔化的核能有時會顯得比較綠。但對神主牌上刻著「反核」印記的民進黨，要想通這點，恐怕不容易。他們發明「用愛發電」一詞，但在缺電時刻，卻找不到「愛」這種能源，只能推稱是蟲蛇鳥獸的錯。

當核能變綠能，綠營會懂得轉彎是一種責任嗎？

綠能 歐盟 天然氣

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