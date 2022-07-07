物價飆漲 台灣6月通膨率3.59% 14年新高

主計總處公布6月消費者物價指數年增率3.59%，連續四個月突破3%，外食費年增率也飆到6.38%，兩者同創近14年高點。(本報資料照片)

主計總處昨天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，連續4個月突破3%，外食費年增率也飆到6.38%，兩者同創近14年高點；就算扣除能源及蔬果，核心CPI也有2.77%，創13年半新高，顯見國人承受通膨之苦與日俱增。

主計總處表示，去年6月夏季電價凍漲，以及水果產量6月下跌價格上揚，致6月CPI再升；預期6月是今年CPI高點，若蔬果價格不再大漲，7月將開始下降，不會出現單月CPI破4現象。

值得注意的是，高通膨卻苦了低所得家庭，6月最低20%家庭所得CPI年增率高達3.97%，是2008年1月創編以來、14年半最高紀錄，這波萬物皆漲，的確讓所得不高民眾日子更苦。

國內CPI年增率自去年8月以來升破通膨警戒線2%後，連續11個月「破2」，今年3月以後飆破3%，且逐月上升。6月CPI年增率3.59%，原因是去年同期住宅用戶暫緩實施夏月電價，電費基數較低，加上油料費因國際油價 持續居高，各項食物類如蔬菜、水果、雞蛋 及肉類持續上漲，其中雞蛋年漲33.57%，創3年半最高漲幅，水果也年漲25.31%，較5月的16.55%持續飆高。

七大類中，以食物類年增率7.27%最大，原因是蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲29.11%及6.78%，影響所及，外食費年增率持續上升至6.38%，也是2008年9月以來最高漲幅。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，近10年外食費年平均年增率漲1.86%，平均每月0.15%，6月月增率0.18己接近平均水準值，且逐月收歛。他說，若回到每月月增0.2%以內，這波主要廠商成本就反映差不多，加上原物料最近反轉向下，預估外食費高點落在第三季。

中央大學經濟系教授吳大任說，台灣夏天有颱風，蔬果價格還可能再漲，CPI應是第三季過後才會往下；但全球物價雖因升息，需求可能被壓抑，會讓全球物價下修，屆時要擔心的是經濟面會出問題。

行政院長蘇貞昌表示，政府也會用盡全力，掌握原物料價格及進口關稅各方面的減免，同時也盡量把年輕人、租屋族的補助大大增加，希望能讓民眾在疫情 跟戰爭影響下，愈減少衝擊愈好。