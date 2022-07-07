我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

2女兵FB辱罵長官 加重誹謗罪嫌起訴

記者楊湛華／桃園7日電

國防部憲兵隊何姓、黃姓女兵不滿吳姓女班長管理，退伍前在臉書匿名發文，不實指控女班長「裝病卻躲房間滑手機，薪水小偷」等；二人隱去營號、姓名，但身分仍足以辨識，女班長提告，桃園地檢署昨依加重誹謗罪嫌起訴二女兵。

檢警調查，25歲黃女服役於國防部憲兵營，去年7月16日因不滿41歲吳姓女班長管理、曾發生糾紛，指示同月將退伍的20歲何姓女憲兵在臉書專頁「靠北（台語，抱怨之意)長官2020」發文。

文章誣指女班長「不會正式報告詞」、「不會檢查手機ＭＤＭ」、「報身體不適卻在房間滑手機」，更以「薪水小偷」、「3C小偷」稱呼她。何女營號、姓名雖去識別處理，但仍足以辨識身分；吳女去年7月20日晚上瀏覽臉書時看到文章，報警提告。

何女供稱是黃女唆使，發文時兩人當時都在國防部大廳，黃女就在自己旁邊；黃女則全盤否認。

檢方調閱監視畫面，發現黃女事發當天上午前往國防部大廳接哨，三小時後與何女一起下哨離開，涉案重大。認定何女上傳侮辱性文字，黃女是教唆犯，均依加重誹謗罪嫌起訴。

不論軍、警、消、各大專院校、各行業，都有「靠北」相關專頁，均採匿名發文，部分專頁會在版規加註「發文請留意刑事責任」等警語。

國防部 手機 臉書

上一則

民進黨推4縣市戰將 雙北7月17日前提名

下一則

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

延伸閱讀

國防部擬花380萬發展「高空氣球」 追蹤中俄極音速武器

國防部擬花380萬發展「高空氣球」 追蹤中俄極音速武器
台北高球場 超過3000會員球證是現役軍人

台北高球場 超過3000會員球證是現役軍人
台北高球場 退伍將校領雙薪 月退俸加10餘萬月薪比防長高

台北高球場 退伍將校領雙薪 月退俸加10餘萬月薪比防長高
新聞眼／退將福利惹議 軍方陋習難改

新聞眼／退將福利惹議 軍方陋習難改

熱門新聞

不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

2022-07-04 02:29

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎