超商搭訕被拒 當場指侵女子逃逸 折返行竊被捕

李姓男子超商搭訕女子遭拒，涉嫌在超商內對女子指侵，案發三小時後還重回超商行竊，被警方當場逮捕。(圖／讀者提供)

37歲李姓男子前天凌晨在高雄市某超商 搭訕一名年輕女子遭拒，不顧店內有女店員和一名男客人在場，當眾扯開女子衣物，以手指性侵 ；女店員報警、男客出聲喝斥，李男逃離，三小時後又折返行竊，被員警圍捕制伏，依妨害性自主罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

這家超商位處鳳山區市區，並不偏僻，當時店內也有客人，女子公然遭侵犯引發民眾關切；警方已加強巡邏，同時協調超商業者強化安全措施。

警方調查，李男無業，前天凌晨2時許到鳳山區這家超商購物，他看到被害女子單獨坐在超商座位區，上前搭訕索取聯絡方式，但女方不認識李男拒絕，李竟翻臉，當場拉扯女方衣服、褲子，行徑粗暴。

當時店內有一名女店員值班，也有另有一名男客人在場，女店員見李男與被害女子拉扯，轉頭撥打電話報警，李卻毫不在乎，仍強行將女子拉到一旁，手伸入女方下體性侵得逞。男客人見狀上前制止，出聲喝斥，李才逃離現場。

警方趕到蒐證，帶被害人驗傷，凌晨5時許，李竟又返回超商竊取商品，當時報案女店員至警局製作筆錄，改由店長看店，認出李男身形、衣著與監視畫面中的性侵男相仿，暗中通報警方。員警趕到，上前盤查時李男抗拒出拳攻擊，打傷一名員警臉部造成擦挫傷，其他員警以辣椒水噴灑將李男制伏。

檢警訊問時李都否認性侵，對於案發過程拒絕回答，檢方根據監視器畫面及密錄器影像，被害人和證人指述，認定李涉嫌重大，依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪聲押，法院昨天裁准。