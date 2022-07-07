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繼澳門之後…台灣芒果也在香港「確診」

記者陳政錄、彭宣雅／綜合報導
繼澳門在台灣芒果樣本驗出新冠病毒後，香港政府也發布新聞稿稱，一個台灣進口芒果表面樣本的新冠病毒檢測呈陽性。(本報資料照片)
繼澳門在台灣芒果樣本驗出新冠病毒後，香港政府也發布新聞稿稱，一個台灣進口芒果表面樣本的新冠病毒檢測呈陽性。(本報資料照片)

澳門三天內兩度在台灣芒果樣本驗出新冠病毒後，香港政府昨也發布新聞稿稱，六日收到香港衛生署檢測報告，一個台灣進口芒果表面樣本的新冠病毒檢測呈陽性。香港已將有關產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全銷毀。

據港府新聞稿，香港食物環境衛生署食物安全中心指出，因有台灣進口芒果樣本在澳門驗出新冠病毒，香港加強了對同類產品的檢測，期間扣檢一批卅三箱（共重約二百公斤）由台灣進口的芒果，並抽取九個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個芒果表面樣本對病毒檢測呈陽性。

香港食物環境衛生署食物安全中心已即時指示分銷商，將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。香港食物環境衛生署食物安全中心說，已派員巡查有關倉庫，要求進行徹底清潔和消毒，之後會繼續加強對同類產品檢測。

農委會防檢局植物檢疫組組長翁壹姿說，外銷到香港的芒果不用申請檢疫證明書，防檢局也未獲香港正式訊息。這是不合理措施，若對方國家在防檢疫上有植物有害生物的要求，我國都會依照對方國的規定處理，但新冠病毒不是植物有害生物。另依目前科學研究，並未發現新冠病毒透過水果傳染人，此措施不符科學。

香港 檢測 澳門

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