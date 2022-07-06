黑白集／集氣救股市 躺平治通膨

台股步入熊市，國安基金密切關注成交量能與市場是否失序。(本報資料照片)

通膨拉警報，台股 急驚風，景氣明顯走衰。蔡政府看不到百姓受苦，卻先集氣救股市。副閣揆沈榮津帶頭喊話不要賣股，叫大家逢低進場；金管會揚言「捉禿鷹」，防散戶小白恐慌拋股。這些，是睜眼說瞎話。外資賣超台股高居亞股之冠，導致第二季下修3000點；戳破蔡總統「經濟20年最好」神話的，是外資，而非股市名嘴。

台股與美股 高度連動，當美國升息打通膨，經濟衰退，華爾街 熊出沒，台股怎可能偏安？尤其，科技股因砍單去庫存而大跌，半導體板塊成重災區，台積電ADR遭拋售，台股怎躲得過護國神山的土石流？

財經官員哄散戶進場，唱好基本面，絕口不提國際情勢。但碰到能源推漲萬物時，就推稱通膨是全球問題，怪塞港、怪俄烏戰爭，找好理由先躺平。政院救股市跑第一，打通膨便推三阻四，好個會做事。

蔡政府把炒股當成拚經濟。但台股總市值佔GDP逾200％，美股才155％，簡言之，台股泡沫大過華爾街。蔡政府獨厚半導體，其他產業則已成「半倒體」，難撐大盤及就業。當股市泡沫破掉，官員仍看不見收入不敷一天三餐的底層庶民。

蔡總統沒兌現分配正義，卻達成史詩級的貧富差距，高達149倍。政院用盡全力護盤，只為顧選情；但躺平治通膨，只會使貧富差距越治越高。