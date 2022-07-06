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購屋痛苦指數創新高 台人9.58年不吃不喝才能買房

記者翁至威、鄭媁／台北6日電
內政部6日公布今年首季全國房價所得比為9.58倍，創統計以來新高。(本報資料照片)
內政部6日公布今年首季全國房價所得比為9.58倍，創統計以來新高。(本報資料照片)

內政部昨天公布最新房價所得比（又稱購屋痛苦指數），今年首季為9.58倍，創統計以來新高，代表台灣民眾平均要超過9年不吃不喝才買得起房子。指數最高的則是台北市的16.22倍，新北市也高達12.58倍，顯示「台北居，大不易」的現象還是民眾心中的痛。

內政部同時公布今年第1季住宅價格指數121.01，指數同創新高，較上季上升2.99%，連續15季上升，年增9.41%則是近30季以來最大增速。分析價格指數攀升的原因，內政部表示，包括經濟持續成長、貨幣面維持寬鬆與低利率及市場預期通膨心理。若從移轉棟數來看，也較去年同季增加4.88%。

觀察6都房價所得比，台北市的16.22倍雖比前1季減少0.07倍，但年增仍有0.68倍，依舊是最不容易買房的地方。從長期趨勢來看，北市房價所得比近年低點落在2019年第3季，當時為13.73倍，不過隨著台商回台、熱錢湧入帶動房市飆漲，2020年第3季突破15倍，去年第4季更首度突破16倍。

今年首季全國房貸負擔率方面，數據為38.35%、季增0.52%，負擔能力維持「略低」等級。內政部指出，6都當中，台北市、新北市房價負擔能力屬「過低」等級，其中新北市從去年第4季從原本「偏低」退步到「過低」，台中市維持「偏低」等級，台南市、高雄市及桃園都屬於「略低」等級。

14縣市房價負擔能力方面，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣市、屏東縣及基隆市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等9縣市。

內政部表示，目前房貸利率處於較低水準，升息幅度相對於房價及所得變動對負擔率影響小，但民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。對於投機客短期炒作抬升房價，加重影響自住購屋民眾負擔的不公平情形。

今年第一季房價所得比　製表／翁至成
今年第一季房價所得比　製表／翁至成

房價 內政部 指數

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