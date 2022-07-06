私校聘用雙薪教授 卡千名年輕博士難專任

不少私校聘用從國立大學退休的教授，高教工會批評雙薪教授卡缺占位，讓不少年輕博士無法謀得專任職。(本報資料照片)

高教工會昨天開記者會揭露私立大專校院聘用雙薪教授情形。聘雇雙薪教授人數最多者為文化大學38人，比率最高者為開南大學9.38%。高教工會指出，雙薪教授多從國立大學或政府機關退休，一手領退休金 一手領私校薪俸，雙薪教授卡缺占位，導致約千名年輕博士無法謀得專任職。

高教工會研究員陳柏謙指出，經比對教育部 資訊，截至110學年，私立大學聘用582名雙薪教授，聘用人數最多前3名為文化大學38名、亞洲大學27名及健行科大25名。若以比率來看，最高為開南大學9.38%，其次為健行科大9.36%、佛光大學8.02%，開南與健行科大幾乎是每10位教授就有一位具雙薪。

公立大學教授退休後，私校再聘任為專任教授，被學界稱為二春或三春學者。陳柏謙說，雙薪教授多從國立大學或政府機關退休，又再被聘請至私立大學任專任師資，形同一手領退休金一手領專任薪俸。在私校本俸加學術研究費可達12萬(台幣，下同，約4027美元)，年輕專任助理教授約月領7.3萬，等於一位雙薪教授薪資約可聘請1.65位新進教授，雙薪教授卡缺，約讓近千名年輕博士無法取得專任職。

高教工會理事長周平指出，雙薪教授身份和地位雖能幫學校和自己帶來直接或間接收入，但優秀年輕博士卻因此無法取得專任職，只能在各校兼課奔波，結構扭曲導致世代間的不公義。

高教工會主張修法，若教授自公立大學退休後領取退休金，之後無論是在私立大學或其他私人機關工作，應依據實際工資比率減少給予部分退休年金；若擔任全時工作，則應全面暫停領取退休年金直到全時工作結束為止。

教育部回應，目前已透過於計算獎補助款核配基準時，進用退休再任教師不得列計為專任教師人數，或限制私立學校使用教育部獎補助款支付退休軍公教人員薪資，盼降低退休再任情況，近年人數亦呈現減少趨勢，未來將持續落實相關措施。

退休再任私校職停領退俸規定2019年被宣告違憲，因此行政院2021年刪除軍公教退休人員再任私校停發月退休金規定，等同於退休軍公教人員轉任私校，可同時領退休俸與薪資。

學者指出，私立大學回聘公立大學退休教授，看上的是他們的人脈和資源，能幫學校爭取更多獎補助和經費。但也有教授呼籲，退休學者可轉成獨立學者繼續投身學術，才對大學永續經營有助益。

靜宜大學監察人陳振貴表示，私校主要仍看上背後人脈和資源，加上實務經驗豐富，多可協助學校撰寫外部研究計畫，甚至教育部高教深耕計畫以及中程校務發展計畫等，為學校爭取更多經費，二春教授確實比較有經驗。

陳振貴說，之前擔任實踐大學校長也曾陸續聘任三位公校退休教授擔任講座教授，並協助爭取經費，單年度就將補助款一口氣增加6000萬。

但一名年輕私立大學教授感嘆，私校行政庶務、招生 壓力等都是年輕助理教授擔當，「不可能讓雙薪教授下來做。」還要負責開出絕大多數課程，再加上教授都有升等壓力，很多人為此累出病，因此學界也流傳「想當教授，但不想當助理教授。」

台師大英語系教授黃涵榆指出，過去博士生謀職都以公立大學為目標，無法入主公立大學至少可到私立大學先過水，但現在還要跟雙薪教授搶職缺，連過水都難。

黃涵榆說，很多退休教授表示仍想在學術圈服務，但貢獻教育方式很多，有學者退休後轉任獨立學者繼續活躍於學術圈，建議公立大學教授應「華麗轉身」，對大學永續經營才有助益。