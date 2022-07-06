找人來家除蟲 無照業者用「好達勝」 4歲女童中毒亡

林姓業者在民宅使用磷化鋁除蟲，造成4歲女童中毒死亡，被依過失致死罪嫌起訴。圖為當時除蟲現場照。(圖：業者提供)

劉姓屋主委託林姓、陳姓男子到府除蟲，當晚劉男夫妻、4歲女兒和劉妻胞妹均吸入除蟲藥劑不適送醫，急救後女童不治，劉妻胞妹受重傷；高雄地檢署發現除蟲使用的藥劑含有農藥「磷化鋁」，林、陳無專業除蟲證照，當天也未清場，昨依過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，劉男1家3口和劉妻胞妹同住高雄鼓山區。去年10月，劉男發現屋內木作裝潢遭蟲蛀，請裝潢公司協助處理，裝潢公司介紹林男除蟲。

去年10月18日上午9時許，林男攜未成年兒子、陳男一同前往，將遭蟲蛀裝潢用塑膠袋包好後，以「燻蒸法」將含有磷化鋁農藥揮發除蟲。

劉男回家發現屋內有「殺蟲劑」味道，不以為意，隔天凌晨，屋內4人突感身體不適，出現胸悶、呼吸急促、嘔吐現象，緊急就醫。

4歲女兒住院1天病情惡化不治。劉妻胞妹也有急性呼吸窘迫症候群、肺炎等傷害。檢方解剖，確認女童死因是吸入過多「磷化鋁」中毒，肺、心、腎、腦多重器官壞死身亡。

檢方偵辦時，林男父子和陳男坦承沒有「室內設燻蒸成品農藥磷化鋁代噴人員技術證書」，就在劉男住處以燻蒸法除蟲。

檢方根據解剖報告及農委會函文，依規定使用含磷化鋁農藥除蟲，現場須封鎖，並具備專業證照，林男等人無證照，僅用塑膠袋包覆裝潢，也未注意周圍2公尺不應該有人，依過失致死罪起訴林男、陳男，林姓少年由少年及家事法院審理中。

林男昨接受電訪表示，藥劑須持續72小時才有效，估價時有告知屋主5天不要入住，但屋主一家堅持入住，施工當天也強調如有怪味或不適，來電告知會馬上前往撤收；只是後來再接到電話女童已經喪命。全案已進入司法程序，不便再多做說明。

根據農委會資料，磷化鋁為燻蒸劑，商品名為「好達勝」，多用在倉庫除蟲，屬「劇毒性農藥」，須有代噴農藥專業證明才能購買、使用；除蟲業者昨聽聞有人將好達勝用在住家，直呼不可思議，一般使用至少須間隔5天才能入住，出意外是輕忽農藥毒性。

農委會規定，好達勝使用時附近2公尺範圍內，須無住宅或辦公廳舍及其他人畜活動處所，急性吸入會引起頭痛、衰弱、噁心、嘔吐、呼吸短促、腹痛、發抖、痙攣、嚴重呼吸困難，甚至死亡。