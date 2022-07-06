台北高球場 超過3000會員球證是現役軍人

台北高爾夫球場一景。(記者洪哲政／攝影)

本報日前報導軍方「實質掌控」的台北高爾夫球場，退伍將校領雙薪，被立委批評「肥貓」，國防部 卻稱依球場規定領薪。但審計部公文顯示，國防部對「財團法人台北高爾夫俱樂部」具實質控制權，球場須準用政府捐助的財團法人控管，退伍軍人任職該球場，薪資若超過2萬4000元(台幣，下同，約806美元)法定基本工資 ，必須停止領受月退休金 權利。

位於桃園市蘆竹區的台北高爾夫球場俱樂部，由國防部指派退將擔任球場董事長，連帶由退將指派退伍校官擔任總經理、業務、行政部經理等主管，每人除月退俸外，每月還可領10餘萬元薪資，被立委批為「國防部最大雙薪肥貓」。審計部6月17日發文銓敘部，公文指出，台北高爾夫俱樂部11席董事中，有6席由國防部推薦，官派董事過半，國防部對該財團法人具實質控制權，且有球證的俱樂部會員球證者每張市價逾200萬元，其中5分之3、超過3000人為現役軍職人員，總計擁有球證市價逾60億元。按依財團法人法第63條規定，台北高爾夫俱樂部推定為受政府控制的財團法人，有加強監督的必要。

審計部說，依上開標準，相關人員須準用退休資遣撫法規定：退休公務員支領或兼領月退休金，再任受政府控制的財團法人職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，須停止領受月退休金權利。

審計部指出，國防部前國軍體育總會歷年都有捐助台北高爾夫球場紀錄，主管機關台北市政府未依財團法人法規定嚴密監督，要求行政院督促國防部洽請北市府依法妥處，並敦促中央及地方政府清查，防範退休公務人員再任是類財團法人領受雙薪。

審計部發文指責國防部遲未依法將台北高爾夫球場納列為政府捐助的財團法人，並提示軍退員工不得領取「雙薪」，國防部昨天對外仍堅持球場屬「私法人」立場。

民進黨立委羅致政表示，他去年9月質詢後，國防部對此事消極被動，未將政府財產當一回事，全案毫無進展，應付了事，「國防部不要被等到被監察院糾正，甚至相關人等被彈劾，才要開始處理」。

據了解，審計部6月即發文知會銓敘部、國防部相關規定，傳國防部也已發文向行政院說明處理方法。

國防部昨指出，依「高爾夫球場管理規則」，中央主管機關為教育部體育署，地方為桃園市體育局；國軍會員球證不得轉賣與繼承，主要目的提倡體育休閒，會員擊球依規定付費。