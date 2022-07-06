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涉抄襲連環爆 林智堅台大論文也有事？

台灣新聞組／台北6日電
抄襲風波回應 爆更多問題 製表／王駿杰、巫鴻瑋
抄襲風波回應 爆更多問題 製表／王駿杰、巫鴻瑋

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅2008年中華大學碩士論文，被國民黨台北市議員王鴻薇指控涉嫌抄襲；據本報系聯合報報導，新黨和台大國發所退休教授杜震華，也指控林智堅2017年台大國發所論文涉抄襲，「林智堅論文幾乎整份是余正煌論文翻版」，呼籲台大自清；也要求林智堅出面講清楚，否則應退選桃園市長。

台大國發所退休教授杜震華昨指出，林智堅於台大國家發展研究所的碩士論文，與同所碩士生余正煌的論文，有高達七成內容相同。

聯合報報導，林智堅則舉行記者會強調，抄襲指控是選舉期間的惡意抹黑，企圖毀掉他和指導老師聲譽。他引用指導老師陳明通說法，強調台大國發所論文案，他與另名研究生存在主題、研究對象與結論等三個不同。

林智堅並出示中華兩所大學教授提供的簽字聲明，中華大學案「教授們都認為林智堅使用自己參與的竹科委託案內容做碩論，合情合理。」他呼籲國民黨不要整天抹黑貼標籤，今將針對爆料者王鴻薇的抹黑誹謗行為按鈴申告。

新竹市長林智堅碩士論文遭爆涉嫌抄襲，他5日取消出席一場活動，親自在市府舉行記者會...
新竹市長林智堅碩士論文遭爆涉嫌抄襲，他5日取消出席一場活動，親自在市府舉行記者會，反批國民黨惡意抹黑。(記者邱德祥／攝影)

王鴻薇希望林盡速提告讓法院認證抄襲。她批評林智堅用政治語言轉移抄襲事實，呼籲中華大學啟動調查，也喊話林智堅若有羞恥心就自己退回學位、退選。她說，整篇論文只有七頁沒抄、連錯字都抄，論文「引用」竹科報告大量研究資料，謝詞隻字未提，最嚴重的是政府花錢標案卻被林智堅全部抄，根本是侵占政府智慧財產權、學術詐欺。

杜震華指出，林智堅2017年1月在台大國發所的論文「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響─以2014新竹市長選舉為例」，和2016年7月同所研究生余正煌碩士論文「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」，摘要高達七成一樣，在「研究概念」和「研究方法」上至少有七處大量抄襲，雷同率高達88%。

林智堅解釋，他與余正煌論文雖然都以2014年選舉為例，但兩人論文存在三個不同。他研究台灣選舉反覆出現的「三腳督」現象，探討「三腳督」中無法勝選、卻能左右選局的「槓桿者」及「三腳督」結構成因，是主題不同；余研究林智堅，他研究「槓桿者」前市長蔡仁堅是研究對象不同；兩人研究主題和研究對象不同，問題意識迥異，得到的結果和研究價值也不同。

他說，2014年他勝選新竹市長，台大國發所老師、同學或學弟妹都對選情變化感到興趣，余正煌透過人向他借第一手民調資料並完成論文，他才是原創者。余正煌2016年完成碩論口試，他2017年畢業，余正煌使用他所提供的資料，也參考他的碩論初稿，只是他畢業的時間比較晚。

林智堅的說法不僅得到陳明通證實，稍晚也引用余正煌論文對林智堅謝詞，證明所說無誤。

至於中華大學碩論，林說，2007至2008年寫論文時，賀力行、王明郎、李友錚等教授有一個TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，大家一起做研究和討論，賀力行、他和王明郎曾在2008年4月聯名發表論文，兩位老師具名發表聲明說得很清楚，他有參加竹科管理局研究案的問卷發放及回收，還有資料分析。

國民黨文傳會副主委林家興批林智堅記者會沒回答外界質疑，包括中華大學碩論為何超過八成與竹科委託標案報告雷同？為何連錯字都相同？台大碩論中如果是由林智堅提供資料給先畢業的余正煌，為何林的論文又引用余的資料？

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