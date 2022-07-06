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新聞評論／國家機器 從黨私化墮落到派系化

聯合報社論

民進黨縣市長提名已大致底定，無論雙北人選最後誰勝出，終歸無法跳脫「蔡英文意志」的牢籠。縱觀整個提名作業，「英系」是最大贏家；尤其六都提名人，若非英系、即是親英人馬。這樣的布局，從民進黨的角度看，在為「後蔡英文時代」的權力交替鞏固基礎，無可置疑。但從台灣民主的角度看，卻是繼國家遭「黨私化」把持之後，進一步向「派系化」墜落，是可悲的發展。

蔡英文總統六年多前取得執政權，是承載著許多人的託付和期待而來，當時她用「三個謙卑」自許，矢言擔起改革責任，「不會整碗捧去」。但執政不到一年，傲慢心態迅即籠罩綠營，謙卑便再也沒有回來過。此後，整個國家機器即被當成民進黨的私產，無論人事官位的授受、財政經費的揮霍、建設資源的分配，完全根據「民進黨利益中心原則」辦理。諷刺的是，陳水扁任內尚且在乎外界觀感，聲稱要當「全民總統」；蔡英文任內則完全失去「全民」之理念，眼裡只剩自己的政黨和「死忠的」選民。

這些年，人們看到國家的五權架構日漸歪斜，權力的制衡設計幾近廢弛。包括：立法院變成行政院的橡皮圖章，占過半席次的綠委完全失去個人意志及理想；監察院成為執政黨的附隨組織兼打手，再離譜的官箴問題也引不起監委嚴正關注；司法院奉承政治旨意行事，大法官失去客觀獨立釋憲的功能，不少檢調機構甚至自甘扮演政治打手。更嚴重的是，行政院在缺乏瞻矚的閣揆蘇貞昌帶領下，一味以宣傳作秀為能事，非僅不能解決各種社會經濟能源議題，反而用遮掩補貼等手法讓這些議題轉為地下化和長期化。

從最近的一些決策，即可看到國家資源如何被蔡政府當成執政黨的資源濫用，完全黨政不分。例如，行政院的中央擴大租金補貼申請7月1日上路，原本57億（台幣，下同，約1.91億美元）的金額提高為300億元，目的除在爭取50萬戶年輕租屋族的選票，還將發放日期定在臨近選舉的10月3日，政策買票就是可以這麼直接。再如，針對疫情而來的55億元國旅振興方案，早在5月就定案，卻要到9月才分兩階段上路，實施期間正好橫跨11月的選舉，就是要1萬多家業者、7萬多名受惠旅客最有感。很多民宿業者感嘆，明明現在就活不下去，政府卻寧可讓他們多挨餓四個月。

除了資源的濫用，蔡政府對公權力運用的私相授受，也到了令人不忍卒睹的地步。最近，在內政部長徐國勇與警政署長陳家欽的互咬風波中，徐國勇在反駁時，對自己的人事主導權說了一句大白話：「我的東西，我還喬？」看到沒有，內政部長的警察人事權，已被徐國勇「私有化」了，變成他的「東西」。試想，這些年來，蔡總統分派政府職位時，難道不是也抱著這樣的心態，才能把一些充滿私心的任命當成理所當然？把公職當成執政者的「私有財產」，等於把「公共責任」從執政意識中剝除；到了這種地步，還是民主政治嗎？

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」，這句話已漸漸在台灣退化的政治中獲得印證。當年陳水扁的腐化，表現在他對家族資產的極力聚斂上，然而當時黨內正直的聲音仍未全然消失。今天蔡英文的腐化，表現在她對民主及國家機器的剝削，任用庸才以便聽命於己，民進黨的「一言堂化」達到高峰，政治舞台上活躍的是各色跳樑小丑。蔡英文曾不斷用文青語言打造開明形象，竟衰變至此，她自己也沒想到吧？

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