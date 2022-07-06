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論文涉抄 學者批政學勾結 林智堅恐將打回原形

記者陳宛茜、趙宥寧／台北6日電

台師大退休教授林保淳指出，林智堅論文事件是台灣社會典型的「政學勾結」。政治人物藉學者「洗學歷」累積政治資本，學者則藉政治人物掌握資源、期待有天可以「滿足官癮」。背後則反映台灣選民迷信政治明星和學歷的迷思，以及學術界的日漸墮落。

林保淳說，中華大學是新竹政治人物最喜鍍金的一所私立大學，時代力量立委徐永明2020年就曾提出質疑，但非針對林智堅；林智堅參選桃園市長，想必也知其中華大學碩士學歷會遭到嚴格檢視，因此一周前便藉媒體將其掩飾成已遭澄清的「舊聞」，還拉徐永明下水模糊焦點，甚至祭出國安會將進行介入調查，想藉寒蟬效應堵悠悠之口。

林保淳分析，林智堅中華大學的指導教授是賀力行，基於護犢及自清，以林智堅「曾參加討論」為由搪塞，但「參加討論」就可大剌剌將上繳國科會的研究報告據為己有？

林智堅在就任新竹市長期間攻讀台大國發所在職專班。林保淳分析，新竹市長公務繁忙還得分心上在職專班，就是因他被民進黨視為明日之星，看準「選民就是吃這一套」。

林保淳形容這次「兩案齊發」，向來在媒體被人設成精明幹練、才俊青年的林智堅，極可能就此打回原形。但民進黨勢必會極盡其可能駁斥護航，甚至施以政治壓力務求擺平。台灣學術界能不能堅守學術倫理、堅持學術風骨，「就看這一齣戲了。」

文化大學大眾傳播學系教授王翔郁說，碩博士論文是學生展現「獨立」研究成果，因此碩博士論文學生是單一作者，最後要向口委報告結果；即使碩博論文是研究生和指導老師團隊創作，應自團隊研究中切出一塊，並「獨立」發展成學位論文，如不同研究對象或改良問卷再施測，但仍要標註，並適當引用。

王翔郁翻閱林智堅的論文與竹科期末報告，發現不僅多個段落相同，就連研究結果（Model Fit適配度，SEM）根本是同一個研究。他直言，「這根本不只是抄襲，而是剽竊研究結果」。

民進黨 退休

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