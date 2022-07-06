陳時中：未宣布參選台北市長 何來退意

衛福部長陳時中5日出席「同心攜手對抗慢性病 代謝症候群管理起跑」活動，上台致詞。，稍早媒體提及參選台北市長是否萌生退意，陳時中表示，沒有宣布，也就沒有萌生退意，現在就是先把防疫做好。（記者曾吉松／攝影)

民進黨 布局年底縣市長選戰，黨主席蔡英文 昨晚在總統官邸召開「選舉對策委員會」，拍板台東縣徵召立委劉櫂豪、花蓮縣徵召總統府發言人Kolas Yotaka，今天將連同先前已拍板的彰化縣長參選人黃秀芳，與嘉義市長參選人李俊俋，一起在中執會完成提名。

台北市、新北市布局，昨天並未列入會中議程討論，但選對會成員私下交換意見，仍有些許進展。近期前副總統陳建仁是否投入年底選戰受矚目，黨內人士表示，陳建仁目前無意願參選的想法並未動搖，但若真的被蔡總統請出馬，定位會以台北市機會較高。

分析民進黨台北市提名進度，仍以衛福部長陳時中 出線機會最高，陳建仁則保持可能上陣的最後一點空間；至於交通部前部長林佳龍，則持續鴨子划水力求突圍。

近日頻傳蔡英文屬意讓陳建仁投入台北市長選戰，傳出陳時中萌生退意。陳時中昨天回應，「那時沒有宣布，也就沒有萌生退意」，如有正式訊息，將正式對外公布。

陳時中昨上午罕見一連出席兩場衛福部記者會，其中一場選在人流眾多的市府轉運站連通道，有如選舉起手式。

時間到了嗎 衛福部長陳時中（右）5日天出席「長照2.0新識別圖像發布」記者會，在離場時還看手表關心時間。(記者胡經周／攝影)

網路媒體民調顯示，在民進黨內，陳時中以五成四贏過林佳龍與陳建仁。陳時中說，該民調是大家在網路上有趣的討論，屬於參考性質，不能當作真正民調，「我想那是不太一樣的」。

是否因為疫情打亂了參選腳步，甚至進退維谷？陳時中表示，如果防疫做好，「就沒有進退維谷的問題」。

至於新北市部分，民進黨人士說，考量到「正國會」在大型選戰中仍要有其定位，其派系領導人林佳龍堅持無意願參選新北也似成定局，同屬「正國會」的基隆市長林右昌再度成為討論對象；但林的個人意願仍是最大問題，主要原因有二，首先是民進黨是否禁得起再出現一個「落跑市長」，再者，基隆市年底選戰呈現五五波，若林右昌不固守基隆，若未能成功接班，對未來政治路將會是重傷害。

近期頻傳的「備胎說」，黨政人士說明，蔡英文布局是從全盤衡量，用「誰是誰的備胎」、或是哪個位子在「等一個人」，這些說法皆不夠正確；應理解為，未到最後攤牌時刻，列入考量的人選各個都被視為尚有轉圜餘地，蔡英文屆時才會決定誰是最適當人選，並會開始著手排除提名該人選所遇到的困難之處。

花東提名部分，蔡英文對Kolas Yotaka、劉櫂豪兩人充滿期許，期許花東並肩作戰，全黨團結一致，化不可能為可能，寫下新的歷史奇蹟。劉櫂豪隨即在臉書貼文「再怎麼艱困，總要勇往直前」。