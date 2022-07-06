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新竹縣綠陷兩難 柯文哲批蔡英文欽定人選 至少要裝一下

記者丘采薇、林麗玉／台北6日電

民進黨今天中執會將通過徵召彰化縣、嘉義市、花蓮縣及台東縣首長參選人，雖然民進黨已推出16位縣市長參選人，但重中之重的雙北陷入僵局，另據了解，對於新竹縣應該提名或禮讓也尚未有定論，整體布局大幅延遲。

據悉，日前黨內有人建議新竹縣長選舉，可與現任竹北市長何淦銘合作，但何淦銘希望以無黨籍參選，又力挺子弟兵郭漢章參選竹北市長，將與民進黨籍竹北市長參選人鄭朝方強碰，引發民進黨高層不滿。

6月28日「選舉對策委員會」開會時，黨秘書長林錫耀曾將何淦銘提出討論，但有高層直言何推子弟兵與鄭朝方打對台，建議再議，因此新竹縣是否「禮讓」或合作，目前沒有定論。另有人建議，何淦銘若要參選縣長，應加入民進黨，直接披綠袍參戰，才有正當性。

至於民進黨陸續公布六都市長人選，台北市長柯文哲昨嗆「怎會是六都人選竟是民進黨主席蔡英文一人欽定？」柯說，小黨都還不敢這樣幹，民進黨人選決定方式，哪裡民主？哪裡進步？明明說抗中保台，結果做的事卻跟中國國家主席習近平差不多。

柯文哲昨接受節目專訪表示，他也是綠營出身，當初辛苦推翻國民黨，但不是要這樣的民進黨，尤其看了民進黨執政兩年後發現，竟然比國民黨還黑，現在甚至還變成執政黨監督在野黨，民主信仰是種實踐，但民主進步黨哪裡民主？哪裡進步？六都人選竟是黨主席蔡英文一人欽定，至少裝也要裝一下。

民進黨 國民黨 蔡英文

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