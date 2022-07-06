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藍營10正副議長 挺鍾東錦選苗栗縣長

記者范榮達／苗栗6日電

兼任全國正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌等10名議長、副議長昨到苗栗力挺議長鍾東錦參選縣長；蔣坤煌說，他擔任國民黨中常委，曾拜託黨主席朱立倫到地方協商，但朱什麼都沒做；新竹市議長許修睿則說，沒地方哪來中央？地方只需要一個程序正義，苗栗也只需要一次民調，希望黨中央聽到地方心聲。

苗栗縣議會議長鍾東錦兼任國民黨苗栗縣黨部主委，也積極爭取國民黨提名參選縣長，因年輕時期犯過錯被作文章，黨中央最後提名農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘參選縣長。鍾東錦不滿黨中央的處置模式，表示會參選到底。

昨天蔣根煌、許修睿及花蓮縣議長張峻、新竹縣議長張鎮榮、基隆市議長蔡旺璉、南投縣議長何勝豐等6人、4名副議長到苗栗縣議會，拿出連署書力挺鍾東錦參選縣長，苗栗縣議會也有17名縣議員到場支持。

鍾東錦感謝正副議長聯誼會的關心與打氣，感到窩心，他會全力以赴，打好這場選戰；他不希望脫黨，會參選到底，希望黨調整策略。他認為有人到黨中央放話，讓黨中央判斷錯誤，以為他會繼續選議長。

獲國民黨提名參選苗栗縣長的謝福弘表示，正副議長聯誼會基於情誼致意，他給予祝福與尊重，兄弟爬山各自努力。他會用最大誠意向鍾東錦請益，但目前時機敏感，拜會時間還沒有排定。

謝福弘說，競選總部8、9月成立，目前設在苗栗市英才路的據點是服務處，外流的競總工作分配只是初步名單，還沒有定案，原則上榮譽主委是前縣長傅學鵬、劉政鴻，主委為縣長徐耀昌，總幹事則是立委陳超明、徐志榮。

國民黨 提名 民調

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